Presa del Aguacate, lugar ideal para el ecoturismo

Emblema de más de 275 años de haber sido erigida, la Presa del Aguacate es uno de los atractivos turísticos del suroeste de Guanajuato, además de su paisaje natural, el agua es empleada para regar los cultivos de trigo, cebada, garbanzo y maíz de Cuerámaro y Pénjamo.

La presa está ubicada en medio de la Sierra de Pénjamo, una zona que ha tomado un boom para quienes gustan del ecoturismo, pues así como pueden encontrar flora endémica, como mezquites, encinos, pirules e incluso coníferas, también se pueden encontrar animales propios de la región, como tejones, zorros, coyotes, el águila real, zopilotes, garzas, cuervos, zorrillos y murciélagos; no por nada, desde mayo de 2012 esta zona fue decretada como Área Natural Protegida.

Do you like to practice hiking🥾or do you just want to change your routine📵? What are you waiting for to come to the sierra de penjamo🏞️and walk the springs🚸that this place has for you. @SECTURGTO @PenjamoGtoMEX #sierradepenjamo https://t.co/i74m8crKR5 pic.twitter.com/UR0htCwHt3 — Pénjamo Turístico (@PenjamoT) December 8, 2021

Sin embargo, quienes visitan la Sierra de Pénjamo han encontrado en la Presa del Aguacate un atractivo más, pues se trata de una construcción colonial que incluso ha sido objeto de varios estudios, pues en 2023 cumple 275 años de haber sido terminada y jamás se ha reventado ni ha puesto en riesgo a las poblaciones que se sitúan a un costado de ésta.

Al contrario: esta presa, que si bien está en territorio de Pénjamo, sirve para dotar de agua en su mayoría a comunidades de Cuerámaro, es la responsable de que este municipio tenga agua para riego de su superficie agrícola durante todo el año y por ello es una de las zonas más prósperas en cuanto a la producción de alimentos como granos, garbanzo, trigo, avena, cebada y maíz.

La Presa del Aguacate fue llamada así por encontrarse en la Cañada del Aguacate, en la Sierra de Cuerámaro, y su construcción llevó 17 años, pues de acuerdo con el cronista, Julio Alvarado Soto, inició su construcción en 1731 y culminó en 1748.

El objetivo de esta presa fue garantizar que el agua que se acumulaba en la Sierra de Pénjamo sirviera también para dotar de agua a Cuerámaro y si bien en un principio surgió como vaso regulador, con el tiempo se volvió en una importante obra de almacenamiento de agua, para tener la reserva para todo el año.

Con el paso del tiempo, la zona de la Presa del Aguacate se convirtió en un punto de reunión para las familias de la zona suroeste de Guanajuato y aunque está prohibido ingresar a nadar en ella, pues tiene una profundidad superior a los 250 metros, el paisaje que forma es lo que le da vida a esta zona natural que comparten Cuerámaro y Pénjamo, además de que el agua ha formado pequeñas albercas seguras entre las piedras de la zona y que son el lugar propicio para disfrutar con la familia.