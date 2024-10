Llega Leonardo Da Vinci a San Miguel de Allende

San Miguel de Allende. Gto.- Por primera vez el templo de San Francisco abre las puertas al turismo al albergar una exposición que te remontará al pasado, justo en la entrada del ex convento de la Tercera Orden o antiguamente ex convento de San Antonio, que pertenece al templo de San Francisco, llegaron desde Italia piezas, bocetos y pinturas de Leonardo da Vinci, por lo que no puedes perderte esta gran exposición de una de las mentes más brillantes de la historia universal.

Antes de entrar a la exposición debes saber que actualmente el lugar que alberga estas increíbles piezas se le conoce como templo de la Tercera Orden, al igual que el área donde estaba el convento; además el pueblo le permuta su nombre por el de Templo de San Francisco, en virtud de que el templo que actualmente domina el conjunto lleva esta denominación de franciscanos.

Por lo que también entrarás a un lugar al que solo podrías pasar si estás en pláticas maritales o tu niño va al catecismo, pero ahora este recinto alberga una de las exposiciones más importantes que han llegado a esta ciudad de San Miguel de Allende.

Al entrar al lugar subirás unas escaleras que tienen dos máquinas voladoras construidas por Leonardo Da Vinci, quien las diseñó y las nombró ornitópteros, donde el hombre era el motor de la máquina, moviendo con su cuerpo el mecanismo de las alas. Estas máquinas pertenecen al primer periodo de estudio de Leonardo sobre el vuelo, que va de 1482 a 1499.

Además de estas máquinas voladoras podrás ver algunos bocetos de sus trabajos, así como en dos de las salas una explicación de su trabajo en video.

Hay imágenes virtuales que proyectan El Hombre de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano que es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci.

En un par de salas también encontrarás otro tipo de máquinas como El Gato Mecánico, la escafandra que es un traje de buzo, otra pieza es el puente móvil y levadizo, así como el puente autoportante que consta de piezas fáciles de portar, transportar y de armar sin necesidad de herramientas, ya que se soporta así mismo y resultaba muy estable.

En las pinturas podrás apreciar “La Virgen y el niño con Santa Ana y San Juan Bautista niño”, “La última cena”, así como una de sus piezas más famosas en el mundo “La Gioconda” o más conocida como “La Mona Lisa”, entre otras más.

En esta exposición, distribuida en cuatro salas y un pasillo, podrás apreciar gran parte de sus inventos y obras que realizó este genio del Renacimiento, y saber más sobre su proceso creativo y relevancia del legado artístico del más grande maestro italiano.

Así que si visitas San Miguel de Allende en estas fechas y hasta el mes de diciembre, podrás ser testigo de esta gran exposición que tiene piezas únicas, en un lugar maravilloso que combina su esencia con el estilo de Leonardo.