Todo un éxito el congreso "Laicos por la vida y la familia"

Hacen falta líderes que frenen la pérdida de valores morales y espirituales, y sobre todo, encaren los obstáculos y barreras que atentan contra la vida de seres indefensos desde el vientre materno y de propuestas e ideologías obsoletas que quieren acabar con la familia tradicional.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, quien presidió el Congreso “Laicos por la Vida y la Familia. Es tiempo de actuar”. El jerarca católico potosino impartió el tema: “Razón y Fe, Nuestras armas” en el Teatro “Carlos Amador” del Parque Tangamanga 1.

El Presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, impartió el tema “Análisis Local y Global de la Ideología de Género. Y Miguel Ángel Pateyro impartió el tema: “Compromiso y Acción del Laico por el Bien Común”.

En su intervención el Pastor de la Grey Católica Potosina, indicó que todos debemos actuar de manera urgente para vivir realmente el Evangelio de Cristo en la práctica, no sólo predicarlo, pues no basta con eso, sino actuar diariamente con el ejemplo para apostarle a la vida y a la familia y defender los valores que nos hacer ser valiosos como seres humanos, como laicos comprometidos con la Iglesia.

Es triste ver cómo México se desintegra y se va resquebrajando en valores, y al mismo tiempo ahoga a varias personas que piden auxilio, y si no actuamos pronto perdemos la batalla ya que el tiempo es corto. Todas nuestras luchas deben ir encaminadas y centradas en defender la familia y la vida desde el momento de la concepción, la educación en valores humanos y espirituales de nuestros hijos y jóvenes, el defender nuestra libertad de expresión, libertad de creencias justicia, influencia en las votaciones 2021, y que hoy se ven amenazadas, dijo Mons. Cabrero.

“Si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las Iglesias, pero no hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, en el Congreso del Estado y las tribunas; hemos arrinconado a Cristo por miedo al ambiente”, dijo el máximo líder de los potosinos.

“Todos los creyentes debemos unirnos para defender la vida de seres indefensos que no tienen voz, debemos defender a nuestras familias porque nadie tiene derecho a atentar contra la Familia Tradicional y menos de imponernos ideologías que atenten contra nuestros valores humanos, morales y espirituales y contra nuestras creencias. No podemos permitir que nos ataquen y nos sigan afectando con antivalores que no comulgan con el Evangelio de Cristo bendito”.

Por lo anterior, instó a los Padre de Familia a que no dejen la educación de sus hijos a la deriva, sino que estén al pendiente de cómo se les educa en la escuela y en otras partes donde se desenvuelven.