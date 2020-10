Tejiendo sueños y proyectos: la artista potosina Marita nos comparte sus proyectos

Crea: atrapasueños, bolsas, objetos decorativos, sillas intervenidas, vestuarios, entre otras creatividades

La artista potosína Sandra Marisol Rodríguez Hernández mejor conocida "Maríta* cuenta con una marca propia de macrame y tejido con este nombre.

Con 37 años de edad es toda una artesana y amante del estambre cuenta con 5 años dedicándose a tejer a ganchillo" Es una habilidad que me ha enriquecido, soy autodidacta me gusta ponerme retos y aprender nuevas técnicas así como bordado y macrame, me gusta crear artículos fuera de lo tradicional y me satisface enseñar las técnicas a más gente con las mismas ganas de aprender que yo tengo" comentó Maríta.

Cortesía | Sandra Marisol Rodríguez Hernández

"Mis artesanías me han enseñado a valorar lo que se hace desde el corazón con las manos, y a compartir lo que yo hago" . En 2013-2014 la joven talentosa, participó en diversas exposiciones e intervenciones mezclando técnicas en diversos recintos culturales de la entidad potosína.

Comenzó realizando flores de tela con el proyecto "La flor de Maríta", viendo tutoriales en youtube aprendió la técnica de tejido. Gracias a las redes sociales se hizó de clientela y empezó a impartir talleres como en Casa Bauen, con el taller de:Yarn bombing es el arte callejero hecho con hilo o lana. Así lo define Leanne Prain, coautora de "Yarn bombing: el arte del grafiti tejido y de crochet".

Cortesía | Sandra Marisol Rodríguez Hernández

Posteriormente, realizó más talleres con mujeres realizó importantes intervenciones al paisaje como en barrios emblemáticos como San Miguelito, Tequis y en los Parques de Morales Tangamanga I donde intervinó un proyecto artístico de un pájaro Tenek.

Dio al paso de la técnica de Macrame, con la mayoría de las técnicas las aprendió de manera autodidacta, el Macrame alcanzó gran popularidad en este 2020, en decoración se denomina macramé a la técnica de crear tejidos usando nudos decorativos. Macramé es una palabra de origen francés que significa nudo, y que a su vez deriva de la palabra turca makrama.





Durante esta contingencia abrió

Cortesía | Sandra Marisol Rodríguez Hernández

Te puede interesar esta nota: 72 mil fueron testigos de la edición 2020 del encuentro Internacional de Novela Negra de SLP

su propio taller ubicado en 5 de mayo #913 zona centro. Es una buena oportunidad contactarla para aprender algo nuevo y diferente, buscala en su Instagram Maríta_deco