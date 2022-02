Se celebró el Día de la Vida Consagrada en la Parroquia de Tequis

Cientos de Religiosas, se dieron cita en la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, (Tequis), para celebrar el “Día de la Vida Consagrada”, donde fueron recibidas por el Pbro. Rubén Pérez Ortiz, quien presidió la solemne concelebración Eucarística para celebrar la clausura de la "XXVI Jornada de la Vida Consagrada”, bajo el lema: "Llamados a ser una Iglesia sinodal”.

El P. Rubén Pérez, acompañado del P. José Inés Galván Govea, el P. Jorge Aguilar y el Sacerdote Religioso Redentorista, Agustín Cantú, señaló que esta jornada se torna una oportunidad para un encuentro marcado por la fidelidad a Dios que se manifiesta en la perseverancia gozosa de tantos hombres y mujeres, consagrados y consagradas a quienes agradeció su gran fidelidad al Señor y les felicitó por elegir como eje central de sus vidas a Cristo bendito.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Indicó: La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, con su trabajo espiritual de oración profunda y su incansable servicio apostólico, se integran en la vida del Santo Pueblo fiel de Dios y participan en el "viaje" de la Iglesia sobre la sinodalidad.

El tema de la Jornada "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión", interpela a cada comunidad vocacional "en su ser expresión visible de una comunión de amor".

"Todos estamos llamados a ser comunidad vocacional, a servir a Dios desde cualquier trinchera o ámbito en que nos desarrollemos o nos encontremos. Debemos ser comunidad de vida, si alguien no participa, no hace comunidad".

La invitación es a entrar en el "camino" de toda la Iglesia en sinodalidad, "con la riqueza de nuestros carismas, dones, cualidades, virtudes, y nuestras vidas, sin ocultar las dificultades y las heridas. La participación se convierte en responsabilidad: no podemos dejar de estar ahí, no podemos no estar entre los demás y con los demás, nunca y más en esta llamada a ser una iglesia sinodal".

Participación y corresponsabilidad

Escuchar significa "dar cabida al otro en nuestra vida, tomando en serio lo que es importante para él". La participación asume así el estilo de una corresponsabilidad que se refiere no sólo a la organización y al funcionamiento de la Iglesia, sino también a su propia naturaleza, la comunión, y a su sentido último: el sueño misionero de llegar a todos, de atender a todos, de sentirnos todos hermanos, juntos en la vida y en la historia, que es la historia de la salvación. Concluyó el Padre celebrante.