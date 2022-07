Nicole Stradivarius se gradúa con Calificación de 10 y Mención Honorífica

Nicole Melissa Castillo Morán, mejor conocida como Nicole Stradivarius, terminó su formación musical en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, bajo la tutela del reconocido maestro Janusz Czubak; presentó su examen final en presencia de sus sinodales, Maestro Julio De Santiago Castillo y Leonardo Ortega Gasca.

Nicole estuvo acompañada de su familia y amigos más entrañables, así como del personal docente y administrativo de la EEDIM.

Tocó nueve piezas con un grado de dificultad muy alto y con un nivel interpretativo complejo pero extraordinario, estuvo acompañada en el piano por la maestra Guerguina Pavlova, entre las obras destacan: Estudio No. 8 para violín solo de R. Kreutzer, Sonata en Mi Mayor I Mov. Adagio II Mov. Allegro, Introducción Tema y Variación sobre tema de Pacini de Ch. Dancla, Concierto en Sol Mayor op. 13, primer movimiento Allegro non troppo de F. Seltz, Siciliana, Menuet de Boccherini, Peroetuo Mobile de Bohm, Danza Húngara No. 5 de Brahms y Allegro de J.H. Fiocco.

Entre lágrimas y aplausos Nicole recibe por parte del Director de la EEDIM Alejandro Alfaro Alcíbar, emotivas palabras, calificación de 10 y mención honorífica por su examen final.