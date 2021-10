Fernando Delgadillo cautivó a sus admiradores potosinos

Fernando Delgadillo músico y compositor mexicano. Se presentó con rotundo éxito en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200). El artista cuenta con una destacada trayectoria con más de 180 canciones.

Cautivó a su fiel público con temas de gran fama y reconocimiento como: "Los sueños del cometa", "Serenata", "Bienvenida", "Tu Prisa", "Hoy ten miedo de mi", "Entre pairos y derivas", "No me pidas ser tu amigo", "Carta a Francia", " Noche sin luciérnagas", " Llamadas anónimas, "Olvidar" "A tu vuelta", "Hoy hace un buen día" entre otros éxitos, y para estos tiempos creó la "Cumbia del Covid" enfermedad que superó. La agrupación potosina "Alamo" fueron los encargados de abrir el magno concierto. Con la canción "Amores de Alacena". El cantante Luis Antonio González también fue telonero con su canción "La Gandalla".

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

El maestro Delgadillo estuvo acompañado por el cantante y músico Yuri Milo, en violonchelo, en guitarra y coros. El aforo lució a un 70% de su capacidad, se tomaron medidas sanitarias como toma de temperatura y entrega de gel, todos los asistentes usaron de manera obligatoria mascarilla durante el concierto.

El creador de la canción informal, cuenta con una trayectoria desde hace treinta años dedicado a la composición e interpretación de los temas de protesta, de enamorados y corazones solitarios y sensibles.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

Actualmente tiene el reconocimiento de un público muy diverso, compuesto tanto de aquellos que lo siguen desde los inicios.

A lo largo de su carrera, Fernando ha grabado quince discos, el más reciente se lanzó en septiembre de 2016 y lleva por título «Sesiones Acústicas».Agradeció de corazón a sus seguidores de asistir a su concierto a pesar que continúa la pandemia por Covid_19. Sin embargo el entretenimiento es necesario.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

Expresó sentirse contento que los conciertos presenciales regresen, ya que durante el confinamiento ofreció show vía streaming, sin embargo confesó que no es lo mismo, al sentir el cálido aplauso de sus admiradores. "Ya hacía falta un conciertito de estos".

Ya que cada año realiza presentaciones en las ciudades más importantes de México, llenando por completo foros con capacidad hasta para 3500 personas, además de las giras internacionales que lo han llevado a presentarse por todo el continente americano.

Su sitio oficial registra más de 3,000,000 de visitas y su página oficial en Facebook tiene más de 548,000 seguidores.

Por último Recordó la matanza de Tlatelolco, un 2 de octubre, lamentó la represión a estudiantes por parte de el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968, por lo cual en modo de protesta compuso "No se olvida" tema que invita a la reflexión a no repetir los errores que se han escrito en la historia de nuestro País.