Shula Atri promueve estrategias para salvar a la industria del moda mexicana

El coronavirus trae consigo una crisis económica global que afectará a todos los sectores, pero también una oportunidad para desarrollar un nuevo plan de consumo, así como una innovación en el diseño, ya que la moda, es una de las principales industrias que reactiva la economía del mundo.

La necesidad de un cambio de consumo, la manera de entender su impacto y tener una mayor sustentabilidad, no son temas nuevos. Desde hace años, los expertos clamaban por una nueva industria más responsable y esto se fue haciendo paulatinamente.

“La moda de México es variada, súper rica, es maravillosa. Hay que entender que la moda siempre ha estado en todos lados, desde la forma de vestir, en accesorios, en obras de arte, en muebles, en el día a día, pero actualmente es una de las industrias más afectadas por la pandemia, nos pusieron un freno de mano que nos detuvo por completo”, explica Shula Atri, directora de Fashion Group México, una empresa global que se fundó en 1930 en Nueva York y está conformada por representantes de la industria en diferentes países; en México lleva 56 años apoyando y promoviendo a diferentes modalidades y áreas creativas.

En entrevista con El Sol de México, Atri comentó cuál será el futuro de la moda después de la emergencia sanitaria por el coronavirus, así como algunas soluciones para reactivarla y proyectos a corto plazo del grupo que lidera desde hace un año.

“Diseñadores mexicanos y hasta los de alta costura, están utilizando sus talleres para hacer cubrebocas con diferentes colores, diseños y texturas, los cuales sin querer se han convertido en tendencia y por qué no, hasta en un accesorio de moda, ya que lo debes de portar para salir a la calle, para protegernos y proteger a los demás, lo que me parece maravilloso, porque en vez de detenerse, decidieron seguir adelante y no contribuir al desempleo”.

Añadió que la creación de mascarillas por los diseñadores, también se traduce en una iniciativa filantrópica y colectiva que en su momento benefició a los más necesitados, “ayudó mucho a hospitales, organizaciones, asilos, se hizo una ayuda colectiva muy interesante. Por otro lado, esto es una gran oportunidad para el diseño, ya que es un elemento que se va a seguir usando”.

Es importante mencionar, que durante la pandemia, los amantes de la moda para complementar su outfit de diario, también han consumido t-shirts y pants, “son piezas que los diseñadores promueven a un precio accesible y productos que comúnmente se usan para estar cómodamente en casa”, explicó.

Definitivamente, la experiencia de compra fue una de las principales en sufrir cambios drásticos, pero gracias a la tecnología, la moda se tornó al ámbito digital 100% con el e–commerce que se traduce en el verdadero futuro de la moda, “es la única ventana que tenemos al exterior, con esto, los diseñadores tienen más alcance y una gran herramienta para las compras. He platicado con varios diseñadores que vendían todo en su showroom, ahorita ya están buscando un e-commerce. Con los meses va a regresar el formato de experiencia de compra, pero el método digital llegó de forma repentina y para quedarse, esto será el futuro, pero no sólo de nuestra industria”.





Fashion Group también tuvo que migrar de lo presencial a lo digital. Tradicionalmente, el grupo mantenía una agenda en la que realizaba actividades mensuales, “ahora, nos estamos manteniendo activos a través de las redes sociales, hacemos lives en Instagram y cada semana tenemos una agenda diferente para nuestros seguidores. Estamos en la mejor disposición de escuchar las necesidades tanto del consumidor como del diseñador. Hemos tenido acceso a pláticas con personalidades de la industria. Es irónico, pero te sientes más conectada con lo lejano”.

Entre las soluciones que propone Shula para reactivar a la industria después de la pandemia, además de consumir nuestro diseño local, es consolidar a las marcas produciendo totalmente en México. “Creo que la moda es una de las industrias más lastimadas de esta crisis, pero pienso que podemos salir adelante ayudando a consolidar nuestras marcas y consumir nuestro diseño, también maquilando en México, activando a todas estas fabricas enormes donde se pueden producir nuestras colecciones, y de cierta forma, hacer una cadena donde ayudará a generar empleo, porque atrás de cada pieza de diseñador, hay un gran equipo de trabajo”.

Los planes para el grupo a corto plazo, detalló Atri es que van a seguir bajo la línea digital, “hay que esperar como se van a presentar las cosas, pero el punto inicial es seguir bajo la línea como todas las organizaciones alrededor del mundo y luchando por la moda y hacer las mejores alianzas y estrategias”.