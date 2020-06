Rubén Moya, actor de doblaje

Nacido el 31 de Octubre de 1960, en la ciudad de Chilpancingo Gro. Rubén llega a la ciudad México a la edad de 4 años donde realiza todos sus estudios hasta terminar la carrera de licenciado en derecho en el año de 1983.

Sin embargo, desde la edad de 13 años, cuando estudiaba secundaria, el conoce a Aniceto Menéndez (actor que posteriormente fue corresponsal en Francia) quien impartía la clase de educación artística enfocada básicamente a la modalidad de teatro, nos comenta el actor de doblaje que ahí nació su inquietud por ser actor.

En exclusiva nos comparé una parte de su trayectoria "En 1979 supe de la existencia del doblaje de voz e inmediatamente visité los estudios que había en aquel entonces, y en uno de ellos conocí a Víctor Mares, actor y director, y una persona de una extraordinaria calidad humana, quien fue el primero en darme la oportunidad en este difícil ramo de la actuación en la serie BARETA grabando mi primer loop, al decir estas palabras: "CORRAN AHÍ VIENE LA POLICIA" y "QUE GUSTA ORDENAR SEÑOR", seis meses después hice mi primer estelar doblando a James Coburn en la película "Los 12 del Patíbulo".

Cuando me despedí de Victos Mares, le agradecí por todo lo que había hecho por mí, y en respuesta me pidió que no le agradeciera, que él me había dejado todo lo que el sabía acerca de esta rama, y que lo único que me pedía era que yo hiciera lo mismo con el siguiente, o con los siguientes, es lo único que te pido, que no te lo lleves, si no que se lo dejes a alguien, a partir de ahí empecé a impartir clases, a grupos de 6 a 10 personas, porque son muy personalizados los talleres, y pues actualmente ha sido menos la respuesta ya que las generaciones actuales no están muy interesadas pero , aún existe gente a la que le gustaría aprender un poco acerca del doblaje.

Preguntándole un poco más acerca de su participación, dentro del doblaje nos platicó lo siguiente.

Don Eduardo Alcaraz fue mi padrino en televisión en 1983. Doblando la serie He-Man lo conocí. Realmente me impactó por lo natural de sus interpretaciones, platiqué con él y me dio algunos consejos. Nos tratamos alrededor de un año, cuando un día me invitó a hacer un papel en la novela de "la comedia humana", de Honoré de Balzac, que él producía. Realmente me temblaba todo en mi primer escena, y en la segunda también, pero con su sensacional sentido del humor, Don Eduardo me dijo: "SÉ QUE ESTAS NERVIOSO, LOS NERVIOS BIEN ENCAUSADOS TE LLEVAN A UNA BUENA ACTUACIÓN, POR ESO TE LLAMÉ, PORQUE QUIERO A UN ACTOR EN ESCENA, NO A UN PERICO".

Y parte de lo que más me gusta hacer es vivir las cosas, sentirlas y trasmitirlas.

Ya llegando al final de esta entrevista que nos regaló Rubén Moya nos platicó acerca de su nuevo proyecto e intervención como conductor de Tv. En el nuevo programa “Enigmas” el cual se trasmite por el canal de televisión de A+ de Televisión Azteca a las 8:30, y nos comenta que a pesar de que nunca le ha dado miedo interactuar con el público o estar frente a las cámaras, sigue tratando de mejorar en cuestión de la manipulación de sus expresiones faciales y su mirada para que esto tenga más fluidez y que conecte mejor con el público.

La producción está a cargo de Vero Palomares, que es la misma que produce Al Extremo y la idea de este programa, la temática es mencionar todos esos “Enigmas” o casos que no tienen respuesta que se han presentado a lo largo de la historia y para eso está la pluma del talentoso Juan José Ramírez Frias.

Algunos de los temas que han abordado en estos días son: el fenómeno OVNI, de asesinos seriales, fenómenos paranormales, objetos malditos, criaturas extrañas, el hombre polilla, la maldición de la casa Winchester, la maldición de Aarón Ramsey y mucho más que está por venir.

‘Enigmas’, en su primera temporada conformada por 84 capítulos, cada uno de media hora de duración, estrenó hace unos días y se transmite de lunes a viernes y Moya nos dice que ya se han presentado protestas por parte del público pidiendo que la duración de los capítulos se alargue o se extienda más.

Mandándole un saludo a su público, les invita a formar parte de este nuevo proyecto, y a exponer sus opiniones abiertamente sobre lo que les gustaría ver o mejorar del programa, también pidiendo se mantengan en casa, les asegura que disfrutaran mucho de este nuevo programa y les agradece su apoyo en general, y con su particular voz nos dice que disfruten de “Enigmas, el lado siniestro… de la historia”.