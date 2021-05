Príncipe William recibe primera dosis de vacuna contra el Covid

El príncipe William, de Gran Bretaña, quien contrajo Covid-19 el año pasado, dijo que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El nieto de la reina Isabel y segundo en la línea de sucesión al trono británico con 38 años, indicó que había recibido la vacuna el martes a través de sus redes sociales.

En el mensaje, agradeció todo el trabajo de la ciencia que ha hecho que las personas puedan recibir las vacunas y sentirse más tranquilas.

"El martes recibí mi primera dosis de la vacuna covid-19. A todos los que trabajan en el lanzamiento de la vacuna: gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo", escribió.

En la fotografía que capturó el momento de su vacunación, el príncipe aparece usando cubrebocas.





