Liz Truss fue informada de la muerte de Isabel II dos horas antes del anuncio

La primera ministra británica, Liz Truss, fue informada de la muerte de Isabel II dos horas antes de que el Palacio de Buckingham anunciara oficialmente del deceso, según desveló este jueves a los medios un portavoz oficial de Downing Street.

Truss, que el pasado martes mantuvo una audiencia con la monarca para asumir oficialmente la jefatura de Gobierno, recibió la noticia a través de su secretario de gabinete, Simon Case, el más alto funcionario del Ejecutivo.

La primera ministra ofreció una discurso a la nación frente a su residencia oficial en Londres poco después de las 13:00 horas tras lo cual conversó con el nuevo rey, Carlos III, y ha convocado a su gabinete de ministros para reunirse a partir de las 15: 00 horas.

El Palacio de Buckingham debe todavía ofrecer detalles sobre el funeral de Estado de la reina, previsto para dentro de unos diez días, y el resto de actos y ceremonias que se llevarán a cabo a lo largo del país.

"Reino Unido está devastado"

El Reino Unido está devastado y en estado de conmoción por la muerte de la reina Isabel II a los 96 años en Balmoral, en Escocia, y calificó a la soberana de fuente de estabilidad" y fortaleza para el país, dijo este jueves la primera ministra.



En una declaración a la nación ante la residencia oficial de Downing Street, Truss señaló que Isabel II fue "la roca" del Reino Unido moderno, al acceder al trono después de la II Guerra Mundial.

Ahora miles de personas se congregan ya en torno a Buckingham, en el centro de Londres, donde se espera que en breve se coloque un anuncio con información sobre la defunción, como parte de un detallado protocolo para despedirla con todos los honores.

Cabe destacar que fue el pasado martes cuando la soberana recibió a la nueva primera ministra británica en Escocia, siendo la última que estuvo con ella en una reunión oficial.

