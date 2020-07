Potosino rinde homenaje a su amigo Sebastián Ahité

El joven Óscar Rodríguez Díaz de León con profesión de Actor y Diseñador. Maestro en el conocimiento de Cine, Teatro, Literatura y Deporte. Originario de la capital de San Luis Potosí nos comparte sus anécdotas de la gran amistad que tuvo con el actor originario de la ciudad de Querétaro Sebastián Ahité quien falleció el pasado Sábado 4 de Julio del 2020. Hoy nos comparte la historia de su amigo personal Sebastián Athié:

“Sebastián Athié fue amigo mío, fue una persona muy linda y dulce a la que valore muchísimo, siempre me escribía y cada vez que él lo hacía me alegraba los días con sus éxitos. Sus conocimientos culturales eran iguales a los míos. Quiero decir que tuvo una excelente educación como yo. Su meta en la vida era ser Astronauta, Deportista, Actor y Cantante. Jamás se daba por vencido, fue un chico maravilloso y nos alentaba e inspiraba a no dejar nuestros sueños. En el año 2016 Sebastián y yo hicimos Casting de Disney. Él para el programa O11CE y yo para la película de Aladdín junto con Will Smith.

Sebastián tenía un grupo de amigos personales incluyéndome a mí. Dos amigos que eran hermanos en Perú, una amiga llamada Paulina de la ciudad de Guadalajara y su servidor Óscar Rodríguez. Sebastián se juntaba mucho conmigo y Paulina, nos amó muchísimo hasta sus últimos días. Yo me percataba que tenía un amigo igual a mí. Sebastián empezaba a dar sus primeros pasos y pocas personas en México lo conocían. Testigo fui de este hecho ya que nos invitó a sus amigos: Oscar y Paulina a la premier de su programa 011CE en Guadalajara. Nos dio mucha alegría ver a nuestro amigo ya que él era un chico ocupado por que paso mucho tiempo viviendo en Argentina para filmar O11CE y no tenía tiempo de ver a sus amigos de México y siempre nos veíamos por video llamadas. Paulina y yo fuimos a felicitarlo llevándole regalos que aprecio mucho con todo el corazón de su alma, cartas y dulces y dibujos”

Estas son las palabras de los grandes recuerdos que Óscar Rodríguez tenía con su amigo Sebastián.

El maestro en Cine, Diseño, Actuación, Literatura y Deporte Oscar nos deja un mensaje para los Potosinos y su anécdota de la última vez que vio a su amigo:

“San Luis potosí debe saber que yo fui amigo de Sebastián, el día que me enteré que falleció mi corazón se partió. Todo el elenco de O11ce que también conocí a varios estamos muy tristes. Paulina, Sebastián y yo estábamos organizándonos para salir a pasear con él. Sinceramente nunca diré su causa de su muerte por respeto a él y su familia que también conozco. Yo también soy actor y los actores somos familia, leales. Solo me quedaré con los regalos personales de su programa 011ce que él me dio, como su pelota de futbol de O11CE y otros artículos y con un mensaje para mí: “TU ERES EL MEJOR HOMBRE EN EL MUNDO, TE QUIERO ÓSCAR AMIGO”.

Sebastián me pidió transmitir su amabilidad, humildad, educación y amor a mis amigos. Por qué el amor se está haciendo a un lado en este mundo que cae. También en la Capital Potosina. Estoy dispuesto a contar la historia del Halcón Dorado llamado Sebastián Ahité a la persona que me encuentre en mi camino y me lo pida.”