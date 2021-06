Una indita muy chula tenia su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca, dice la canción de antaño con toda la nostalgia que puede causarnos el México en el que crecimos algunos de nosotros. Esa era nuestro México, el México seguro donde podías caminar sin miedo ni resentimientos, ese México de la clase media donde una mayoría nos formamos y aun pertenecemos a ella, ese México que con todas sus carencias tenía atención médica para los más necesitados, aunque ésta, no fuese como en Dinamarca, un México donde los niños eran vacunados y no tenían que desconfiar que la vacuna que se les ponía era la buena y no lo que ha pasado con la vacuna del COVID, ese México donde el día que se te antojaba, trepabas a tus hijos para salir el fin de semana sin temor a que en la carretera te quitasen el auto y tal vez algo más, donde no había las balaceras como las registradas durante esta semana en sitios como Reynosa o en las playas de Quintana Roo o Zacatecas causando muertes al azar para propios y turistas.

Por supuesto que hay nostalgia acompañada de incertidumbre entre quienes formamos esta República, nostalgia por recuperar ese México que ya no existe y va en retroceso, nostalgia por recordar que en el extranjero se nos catalogaba como uno de los países más felices y seguros para visitar y no como un país gobernado por el narco, nostalgia por aquellos encuentros en los mercados con los marchantes sin resquemores de ricos o pobres, pues los ricos que nunca hemos sido ricos, sino trabajadores, pertenecemos a la clase media ahora tan vapuleada por nuestra autoridad, nostalgia por la honestidad y bonhomía que nos caracterizaba como mexicanos. Nostalgia por vivir entre personas sin etiquetas que no vienen al caso, nostalgia porque se deje de pensar que el ciudadano es ciego o tonto y se quiera tapar el sol con un dedo a base de verdades falsas o borrando evidencias contundentes como la del camión turístico con logotipo de Morena cargando droga en Michoacán, para luego desparecer el logo en las fotografías publicadas. Como ciudadanos debemos recibir respeto de nuestras autoridades y cumplimiento cabal en sus promesas, esperamos saber realidades y no verborrea informando que el COVID terminó cuando de mayo a junio los centros de salud se vieron nuevamente rebasados por casos de la enfermedad mortal. Como el equipo del presidente sigue sacudiéndose, ahora, parte al Senado Gabriel García, Coordinador General de Programas para el Desarrollo, léase los servidores de la nación, causa y explicación, ninguna visible, tal vez los tiempos terminaron pues ya fue la elección, asi, podríamos seguir enumerando acontecimientos diarios y comentarios mañaneros acompañados de aumento en las tasas de interés ante una inflación del 6.02% reconocida por el INEGI, por lo que constato que en la vida nunca hay un momento de calma a menos que tú lo creas y lo crees en tu entorno, cuando las crisis vienen hay que disfrutarlas, sufrirlas y detenerlas con mente y actitud positiva para remediarlas, pensando y creando sin detener el progreso, por eso pido que en lo que falta del sexenio exista la luz para quien nos dirige y evite que el chahuistle nos cargue; por lo pronto, pidamos porque quien está a la cabeza encuentra paz en su corazón muy dañado y nosotros, busquemos cada uno conscientemente que en el mundo no hay circunstancias que duren eternamente y todo lo que se despliega será para mejorar si nos enfocamos en lograrlo, encontremos el ritmo perfecto en la vida y ofrezcámosle lo mejor de nosotros fluyendo sin ir en contra para encontrar paz en el corazón y en la mente, pues cuando estamos en paz en el interior, nos abrimos y preparamos para lo nuevo y lo bueno se manifiesta realmente y no en absurdos como los Tianguis del Bienestar que no solo no traerán bienestar a los más, sino a los privilegiados que los manejarán violando el combate a la piratería y contrabando, mientras algún día llega la luz y no la de CFE, yo espero que ustedes tengan una excelente semana esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx