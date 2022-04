SOY De la moda “unisex” a la moda sin género

La moda invita a quitarse los prejuicios. La tendencia es sentirse cómodo sin importar el género. La falda ahora es también para ellos… y hasta los tacones.

Así lo dictan los más destacados diseñadores que invitan a sentirse en libertad sin importar el qué dirán. La propuesta se basa en la apertura y en lucir radiante sin importar si son lentejuelas, un lipstick rojo, un bolso, un collar de perlas o lo que esté en el guardarropa.

Se trata de la moda genderless que está siendo todo un fenómeno, incluso exhibido por importantes celebridades del espectáculo como Maluma, J. Balvin, Justin Bieber o Harry Styles, entre otros que han portado la falda como parte de su look en sus presentaciones.

“La moda evoluciona y cambia, es un ente vivo que lo único que hace es reflejar una forma de pensar y de vivir de la sociedad de ese momento.

“Si bien hace años la moda era unisex, hoy es genderless, y lo que trata es de hacer que cualquier persona, sin importar cuál sea su género o su identidad, la pueda portar. Gracias a ella, las personas que se pueden vestir exactamente de la forma en la que se sienten”, dice Bernat Sanromà, director del Máster de Comunicación de marcas de EsDesign Escuela Superior de Diseño.

El experto dice que las fronteras de género son cada vez más difusas en la industria de la moda, con las nuevas generaciones mostrando un creciente interés por la ropa sin género.

“La tendencia no es nueva en estos tiempos, pero sin duda ha cobrado impulso, especialmente con estrellas mundiales como Harry Styles que han desterrado las nociones de género de sus armarios… Desde bolsos y zapatos hasta abrigos y camisas, el prêt-à-porter (listo para ponerse) libre de género está en auge en el mundo de la moda ahora mismo”, agrega.

Se puede decir que la gente ya no quiere regirse por los dictados preconcebidos de la moda. Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se considera uno de los principales abanderados de la moda genderless, lució un look elegante con una chaqueta de cuero y una falda mientras realizaba una campaña publicitaria de Louis Vuitton para mujeres en 2016.

“Esta tendencia refleja que las creaciones sociales de masculinidad y feminidad cada vez se diluyen más. La ropa ya no es una herramienta que define lo que un hombre o una mujer debe usar. Hombres con falda o mujeres con pantalón y corbata, ¿por qué no? ¿Quién decide lo que puede llevar cada persona? Ese es el principal argumento que aduce la moda genderless, que una persona debe ponerse la ropa con la que se sienta más cómodo e identificado”, afirma Sanromà.

Otra de las marcas internacionales que promueve esta idea, es Gucci que lanzó recientemente la línea MX con prendas para todo tipo de cuerpo y silueta compuesta por sacos, pantalones, faldas y otros diseños.

En México también existen firmas de confección genderless como Guillermo Jester, una marca que toma como base la indumentaria indígena para adaptarla a nuestros días a través de las manos y creatividad de artesanos chiapanecos.

Moda unisex en la historia

Para entender el nacimiento de la moda unisex nos tenemos que remontar a Grecia. Los ropajes habituales en el hombre y en la mujer eran la túnica y un manto. No cabe duda de que en toda nuestra historia la forma de vestir ha estado muy unida al género.

“Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un óleo sobre tabla del año 1514, El cambista y su mujer, del pintor de la escuela flamenca Quentin Matsys, en donde las dos personas están vestidas casi de igual manera”, dice Sanromà.

Explica que, “entrando ya el siglo XIX, Oriente experimentó un cambio, puesto que la Revolución Industrial dejó muy definidos los roles de hombre y mujer. Tanto es así que a lo largo de este siglo las faldas ya solamente estaban en los armarios de las mujeres, algo que no ocurría antes así. En la Europa medieval y del Renacimiento, los hombres la llevaban”.

Fue hasta el siglo XIX cuando los hombres dejaron de llevar falda. Sin embargo, “la moda unisex volvió a surgir en el año 1968, en el que algunos diseñadores comenzaron la llamada ‘era espacial’. Entre estos diseñadores estaban iconos de la moda como Paco Rabanne, Mary Quant o Pierre Cardin, que pensaron que la libertad de la persona estaba por encima de las convenciones sociales. Fue una rebeldía a los roles establecidos, y por eso comenzaron a crear piezas que eran sencillas pero elegantes al mismo tiempo. Además, para no tener ninguna relación con el género como tradicionalmente se conoce, comenzaron a usar materiales sintéticos”.

