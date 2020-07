Prada colabora con múltiples artistas en su nueva colección

En la primera jornada de la Semana de la Moda de Milán, que se celebra por primera vez de manera virtual, la firma italiana Prada presentó Prada Multiple Views SS21, The Show That Never Happened.

"El espectáculo que nunca ocurrió" trajo consigo cinco cortos dirigidos por diferentes artistas en los que predominó el blanco y el negro, un minimalismo representativo de la firma, aunque aderezado con ciertos toques vanguardistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prada (@prada) el 14 de Jul de 2020 a las 6:06 PDT Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prada (@prada) el 14 de Jul de 2020 a las 7:27 PDT

Cada uno de los artistas interpretó el concepto de desfile y lo transformó en sus piezas, algunas una mera combinación de fotografías y otras en los que los modelos presentan en elaborada coreografía una colección de tonos apagados y líneas rectas.

Los capítulos fueron filmados en la Fondazione Prada, por fotógrafos y artistas como Terence Nance, Joanna Piotrowska, Martine Syms, Juergen Teller y Willy Vanderperre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prada (@prada) el 14 de Jul de 2020 a las 8:12 PDT Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prada (@prada) el 14 de Jul de 2020 a las 9:09 PDT

“Prada evoluciona y cambia cada temporada, en esta ocasión la parte que estábamos filmando se sintió como una colección honesta, despojando las ideas de moda y que a su vez esas ideas se convierten en otras. Es una mirada al pasado con el futuro por delante”, se puede leer en la descripción del video realizado por Willy Vanderperre y que fue el primero en publicarse.

Moschino se inspira en el espacio

Con un estilo opuesto al de Prada, Moschino presentó su precolección para hombre con una arriesgada propuesta de combinaciones cromáticas y de texturas imposibles.

En un fashion film breve y austero, con un solo modelo, Moschino sigue en su línea excéntrica con una colección en la que predomina la temática espacial, con llamativos estampados de naves y extraterrestres.

Ver esta publicación en Instagram Moschino by Jeremy Scott Resort 2021 collection. Karly Loyce and Bente Oort directed by Giampaolo Sgura. #Moschino @itsjeremyscott #JeremyScott @karlyloyce #KarlyLoyce @benteoort_ #BenteOort @giampaolosgura #GiampaoloSgura ❤️ See more on www.moschino.com! Una publicación compartida por Moschino (@moschino) el 5 de Jul de 2020 a las 7:26 PDT

El creador Jeremy Scott apostó por una geometría colorida que evoca el italiano "diseño Memphis" con el fin de llamar al optimismo y seguir siendo "la diversión en la moda", como lo define la firma en la presentación de su colección.

Para la precolección de moda femenina la firma tendió más a una imagen clásica, con un estilo "vintage" que recuerda a los años 60 donde predomina la falda corta y la blusa.

Los topos y los estampados en tonos amarillos, azules y rosas fueron un constante en las piezas de la casa milanesa, que recurre también a la bandera italiana en muchas de sus creaciones.

Un verano inspirado en los viajes y cultura

La joven firma MSGM, del diseñador Massimo Giorgetti, arrancó con el estilo veraniego y desenfadado que está presente también en la colección femenina de la creadora Alberta Ferretti, donde predominan los vestidos largos de vivos colores.

Ver esta publicación en Instagram envisioning a different future. our message of hope and togetherness. FEATURING @MEHTHS @FE_CESARI @OOKENAMI @CAMILLA_VETTORE, @THEDIOGOGOMES, @MATTEOTAGLIABUE_ @EEEEEELENAAAAAA A FILM BY @LUCAFINOTTI MUSIC BY @COEZOFFICIAL special thanks to Coez, Carosello Records and Prodacto Srl @MASSIMOGIORGETTI #MSGMResort21 #MSGMSS21 Una publicación compartida por MSGM (@msgm) el 14 de Jul de 2020 a las 3:26 PDT v

Ferretti propuso un viaje por Italia en la presentación de unas piezas elegantes y estilizadas, en las que hace dialogar los paisajes de las distintas ciudades del país con unas creaciones que evocan al glamour del diseño italiano del siglo XX.

Una de las apuestas más rompedoras del día fue la de la firma Magliano, del joven modista boloñés Luca Magliano, quien recupera las tendencias de la subcultura, el arte urbano y el grafiti en sus piezas, acompañadas en muchas ocasiones de imágenes sexualmente explícitas.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast