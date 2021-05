Crean calzado con materiales de origen vegetal

Debido a que la industria de la moda es una de las que genera más materiales contaminantes, cada vez son más las firmas que generar estrategias sostenibles en la producción de sus productos para impactar de manera positiva al medio ambiente.

Tal es el caso de la marca UGG, que en 2020 creó Feel Good, una plataforma de sostenibilidad, la cual tiene como objetivo estructurar sus metas y compromisos con el planeta y quienes habitan en él.

Como parte de este programa, la firma californiana ha lanzado Plant Power Collection, una propuesta unisex con tres estilos de calzado cuidadosamente elaborados con materiales de origen vegetal y carbón-neutral.

Con esto, la marca busca generar conciencia sobre las emisiones de carbono, un acelerador clave del calentamiento global que amenaza nuestros océanos, la atmósfera y la forma de vida en general.

“Cada marca debe contribuir para salvar nuestro planeta. Hay mucho por hacer desde el punto de vista medioambiental, las marcas de moda deben actuar ahora, ya no se puede escapar de lo inevitable”, dijo Andrea O'Donnell, presidenta de UGG a El Sol de México.

Para esta colección se reinventaron diseños icónicos de la firma como en la popular sandalia Fluff Sugar, en los cuales aparecen materiales derivados de la caña de azúcar renovable, que depende del agua de lluvia, elimina el CO2 de la atmósfera y no requiere riego.

Su exclusiva suela de espuma Sugar Sole permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles al reemplazar los componentes basados en petróleo. El peluche que se emplea en su fabricación, proviene del fluff hecho con hebras vegetales de pulpa de madera convertida en fibras celulósicas regeneradas, procedentes de árboles cosechados de forma responsable, los cuales se siembran en bosques gestionados de manera sostenible certificados por el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dos organizaciones líderes en la promoción de la gestión forestal sostenible.

Y el modelo unisex Neumel Natural, el icónico botín chukka, y el más vendido de la marca, hecho con materiales de origen vegetal, sus suelas hechas a mano y en pequeños lotes de producción, se componen de látex lactae hevea cosechado del árbol de caucho del mismo nombre. La parte superior de este diseño está tejida con una mezcla ecológica de 55 por ciento algodón y 45 por ciento cáñamo.

“Esta colección es sólo el principio. Trabajamos continuamente con el objetivo de que los productos sean mejores para los consumidores y el planeta, buscando y utilizando materiales innovadores. Tiene como meta aumentar el uso de fibras recicladas, reutilizadas, regeneradas, renovables y certificadas en un 35 por ciento hacia 2027”, compartió Andrea.

De acuerdo con O'Donnell, el textil más solicitado por la marca es la lana reutilizada, que se extrae de la piel de oveja Twinface y se teje con la tecnología patentada UGGpure, un material más responsable porque reduce el uso de fibras de primer uso, utiliza menos agua, gasta una menor cantidad de energía y emite menos CO2 en comparación con lana virgen del mercado.

“Los looks que uno puede crear con nuestra colección Plant Power son infinitos. La plataforma y sandalia son realmente zapatos llamativos: son audaces y vibrantes. Realmente hacen un gran atuendo”, compartió.

Gracias a la reducción y adaptación de sus empaques, la marca ha salvado hasta ahora más de 1 millón 716 mil 603 árboles.

En el marco del Día de la Tierra, la firma anunció los compromisos que asume para restaurar al planeta, entre los que destacan, generar 200 mil acres de tierra en 2021 y un millón para 2025. La marca ha establecido un subsidio que proporcionará soluciones holísticas para promover la salud del suelo y la biodiversidad, con el objetivo de generar una transición de la industria australiana de la piel de oveja hacia un modelo más regenerativo.

La marca siempre ha creído que los productos están hechos para durar más, por eso, otra de sus iniciativas es presentar en este año, su primer programa de reparación, que devolverá tus zapatos favoritos a su estado original.