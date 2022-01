Carolina Aradillas, talentosa diseñadora potosina

Diseñadora de modas, modelo y fashion stylist

Su sueño es crear una marca de ropa minimalista

La potosina Carolina Aradillas (Ards), de 23 años de edad, estudió una Licenciatura en Diseño y Mercadotecnia de Modas del 2016 al 2020 en el Centro de Estudios Culturales Magdalena Sofía Barat, (CEC) reconocida escuela de diseño en la capital potosina, cuna de grandes talentos locales.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, Carolina Aradillas dio a conocer sobre su trayectoria y proyectos por cumplir: “Mis diseños los he presentado en pasarelas internas de la universidad y en exposiciones locales; mi plan es crear una marca de ropa minimalista y hace más de un año empecé a colaborar como “fashion stylist”, es un área que me gustaría seguir explorando, así como crecer mis redes sociales creando contenido sobre moda”.

Cortesía | Carolina Aradillas

Poseedora de una imponente belleza física, ha participado como modelo en importantes eventos “tengo cinco años modelando

y he colaborado con distintas marcas siendo la imagen de sus campañas y en pasarelas como: “Larissa Torres”, “Athame Brand”, “Tinnitus”, “Dulce Elemento”, “Adriana Díaz”, “Gaga Cawley”, “Naaccesorios” entre otras.

Cortesía | Carolina Aradillas

Además ha modelado en cuatro ocasiones en pasarelas de la Universidad donde egresó, también para la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y ha participado en dos videoclips oficiales de artistas locales con: “Cris Nate” y “Polux-Nerd Electro”.

Sobre la moda en nuestro Estado, la diseñadora opinó “Creo que en la moda potosina existimos muchos talentos con distintas propuestas y poco a poco se han ido dando más espacios para exponer, por supuesto puede crecer más dándole difusión a estos eventos e interesando a la gente a que consuma los productos locales, dando a conocer a fondo el proceso de su creación y por lo tanto el valor de ser un producto hecho artesanalmente y por lo tanto más exclusivo”.

Cortesía | Carolina Aradillas

En lo que refiere al apoyo a los talentos potosinos comentó “Considero que entre nosotros hemos creado nuestra propia comunidad para apoyarnos en cuanto a colaboraciones para nuestros proyectos, esto ha hecho que crezcan y tengan más difusión, soy fiel creyente de que si entre nosotros nos aportamos con lo que podemos se logran grandes cosas que a su vez hace que más personas se sumen”.

Cortesía | Carolina Aradillas

Por último, ante los tiempos de incertidumbre que vivimos en medio de una pandemia “Desde mi perspectiva puedo decir que ha sido un tiempo de reflexión y adaptación, se han tenido que posponer eventos pero no ha sido una razón para detener todo, si no buscar otras formas de exponerlos, el aislamiento por su parte yo lo tomo como un espacio para mí, como persona creativa disfruto mucho de estar a solas con mis ideas, me ayuda a entenderme mejor, para después llevarlas a cabo y así he visto a mis colegas, con propuestas diferentes a la que estaban acostumbrados a hacer, concluyo que aunque ha sido difícil, podemos rescatar esta parte en la que hemos podido externar ideas que quizá en otro momento no se hubieran dado por el ritmo tan acelerado que solemos llevar”, enfatizó Carolina, síguela en sus redes sociales como: Facebook: Carolina Ards Instagram: Carolina.ards / styledbyards Tik tok: Carolina.ards

¡Enhorabuena y muchas felicidades a la talentosa diseñadora, que vengan más éxitos!