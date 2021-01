Benito Santos piensa en una moda incluyente

Durante la cuarentena, el diseñador tapatío Benito Santos decidió dar un giro a su ADN con diseños unisex y para todo tipo de cuerpo que conforman su nueva colección crucero (atemporal) 2021 para la temporada primavera-verano.

Cada prenda ha sido confeccionada pensando en aportar frescura y comodidad no sólo al momento de estar en la playa o en sitios turísticos, sino para brindar comodidad en esta época de confinamiento en casa.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estoy muy contento porque desde hace tiempo yo había dicho que quería hacer colecciones que tuvieran una trascendencia y gracias a la pandemia, lo pude lograr”, explicó Santos en exclusiva a El Sol de México.

El resultado es una línea ready to wear (lista para ponerse), inspirada en Sayulita, destino turístico del estado de Jalisco.

“Es una colección pensada en vacacionar, y que si no se puede hacerlo en la playa, por las circunstancias que estamos pasando, puedas estar en casa y tener mucho confort; al usar esta línea, te transportarás con estilo a ese sitio pensado en tu momento de descanso”, comentó.

Las prendas tienen texturas de chifón que combinan con juegos geométricos; también hay prints de estilo marítimo que lucen en batas unisex y oversize, faldas plisadas, vestidos en total look y piezas holgadas que dan libertad e invitan a la relajación. Predomina una paleta de colores que va desde los tonos azafrán y verde botella hasta el rosa, el tono favorito del diseñador.

“Quise crear una línea más incluyente para cuerpos diversos, por eso la mayoría de las prendas están pensadas en siluetas oversize para favorecer la diversidad que existe y además tengo prendas unisex. Son piezas relajadas, en colores neutros que dan mucha paz. Estamos en este momento de la vida, en el que estereotipar una prenda no es lo correcto, creo que hoy puedes vestirte del color y con las prendas que quieras”.

El diseñador que debutó en 2008 y que se ha posicionado como uno de los principales exponentes de la moda mexicana, cree que la pandemia vino a evolucionar a la industria de la moda, tanto nacional como internacional. “Adelantó nuestro proceso creativo y comercial, pero también nos vino a exigir productos de más calidad, más competitivos y de fácil acceso. Hay mucha creatividad, sobre todo en México, tenemos mucho folclor que hace que la moda esté en la mira del mundo, nuestra industria tiene un futuro prometedor”, declaró.

Diseños unisex

Para Santos, la crisis sanitaria fue un golpe fuerte, y durante los primeros meses de ésta, llevó a cabo un análisis profundo para que su marca no sufriera estragos, pero también lo motivó e incitó a reinventarse. “Mi objetivo era hacer una marca rentable, siempre me dediqué a hacer vestidos a la medida tanto de novia como de gala, pero la contingencia me ayudó a evolucionar y hacer un Benito Santos ready to wear en tan sólo tres meses, cuando quizás ese avance hubiera sido en dos o tres años”.

Añadió que seguirá haciendo vestidos a la medida, pero que ahora, habrá una marca más accesible, con colecciones que se pueden comprar en línea y en tienda física.

Añadió que seguirá haciendo vestidos a la medida, pero que ahora, habrá una marca más accesible, con colecciones que se pueden comprar en línea y en tienda física.

El talento del diseñador originario de Tepehuaje de Morelos, Jalisco, ha tenido presencia en otros puntos del continente americano. Se ha presentado con gran éxito en el Fashion Week de Nueva York, los Ángeles y en el de Vancouver, así como en el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, plataforma que le ha abierto las puertas desde sus inicios y en la que ofreció un espectáculo al lado de sus musas como Ximena Navarrete y Marisol González, quienes en ocasiones han modelado en la pasarela mexicana.

“Extraño los desfiles, esa magia que existe en la pasarela y el aplauso que te alimenta de la gente que te ve y admira, es toda una experiencia, va a llegar un momento en que se volverán a hacer”, confesó.

Agregó que otra de las cosas positivas de la crisis sanitaria, fue el avance de la tecnología en cuanto a la realización de la semana de la moda digital, “los desfiles físicos, son limitados, sólo asisten invitados selectos y hay un cupo, ahora, están al alcance de todo el mundo y todos son invitados VIP están en la primera fila. Aunque regresemos a los desfiles presenciales, creo que el formato digital debe seguir existiendo”.

El creativo también es reconocido por su labor altruista, cabe mencionar que antes de ser diseñador estudió medicina y eso lo motivó para que al principio de la pandemia en México, lanzara Nudos x México, una iniciativa para apoyar a los esfuerzos médicos de Jalisco. También se dedicó a hacer cubrebocas y caretas que estuvieron a la venta en línea.

Moda Pasarela parisina apuesta por una masculinidad moderna y arriesgada

“Se trató de un trabajo colectivo en conjunto con cuatro artistas mexicanos, en el que encarnamos el wearable art (arte usable) a través de cuatro pañuelos diseñados por los creativos en seda estampada por prints que representan la estética de cada uno, lo recaudado de las ventas se utilizó para la compra de equipo médico”.

Nos adelantó que este 2021 ya se encuentra trabajando en su primera colección de hombre, aunque no reveló más detalles, contó que se encuentra muy contento de hacer cosas para el hogar.

Vestidos de gala y de novia hechos a la medida, prendas ultrafemeninas dotadas de esplendor y elegancia, son tan sólo algunas de las características que definen las creaciones del diseñador.