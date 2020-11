Moda para otoño- invierno

Es tiempo de sacar tus mejores piezas para esta época del año. ¡Chicas manos a la obra!

Estamos en una estación en que imperan los tonos fríos, la nostalgia de los buenos tiempos y la reinvención del estilo. Con estas prendas básicas harás la diferencia a la hora de vestir.

Chamarras, abrigos, chalecos y el deleite de cada mujer unas buenas botas.

Es bien sabido que las mujeres somos amantes de los zapatos, y por mas básica que seas seguro tienes más de cinco pares en tu closet.

Combina un buen outfit (vestuario) con leggins o medias, saca de tu armario esa falda de cuero o pana, es el tiempo ideal para usarlo en esta época del año.

Recuerda que en nuestra capital potosina, vivimos con un clima semi desierto por lo cual las mañanas y noches son muy frías.

Pará una pequeña reunión y con sana distancia puedes optar por un increíble atuendo de pantalón con unas increíbles botas a la rodilla, pueden ser negras, cafés o color vino si eres más atrevida y te gusta ser el centro de atención.

Los abrigos y chalecos serán la prenda ideal y tu aliada para combatir estos fríos, pero siempre luciendo chic en tendencia. RECUERDA SEGUIR UTILIZANDO CUBREBOCAS ANTE ESTA CONTINGENCIA

Aquí te dejo una frase de la gran Coco Chanel "No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase".