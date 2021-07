La pequeña Doris concluye el preescolar desde casa

Soledad de Graciano Sánchez.- Cada mes de julio, miles de papás y mamás se sienten orgullosos por ver a sus hijos o hijas graduarse de un año escolar, en medio de la pandemia ese orgullo se multiplica porque el aprendizaje de todo un año fue desde casa, ejemplo de lo anterior es la madre de familia Erika Martínez, al ver los estudios concluidos de preescolar de su hija Doris.

En este ciclo escolar, en algunas escuelas no hubo ceremonia de clausura por la pandemia del Covid-19, no han sido reanudadas, es por ello que algunos papás usaron su creatividad para no dejar pasar esta fecha tan importante.

Los papás de Doris adornaron el vehículo de la familia con globos de colores y con las letras que formaban la palabra “Graduada”, para celebrar el cierre de año escolar y el pase al nivel de primaria de su hija mayor.

“Fue un poco complicado, porque a base de esfuerzo de uno mismo, a veces dejar el trabajo por estar con ellos, al pendiente de tareas, ejercicios y demás”, expresó Erika al cuestionarse cómo vivió este año escolar, con la nueva modalidad de aprendizaje a distancia.

Círculos Chiquitines de "La Casa del Arbol" visitaron la exhibición de dinosaurios interactivos

“Hay que estar al pie del cañón con ellos y a lo que los maestros nos piden”, indicó al añadir que la educación de su hija fue a través de su celular, y al cual tuvo que contratar el servicio de internet para que el servicio no faltara, pese a que fue un gasto extra.

El día a día de Doris y su hermanito menor, iniciaban cuando su mamá regresaba del trabajo, y ella se ponía hacer las actividades escolares con ellos, “cuando había clase, tenía que conectarme, era hacer lo posible cuando les tocaba las clases en línea, y dejar el trabajo a un lado”, destacó orgullosa.

De oficio comerciante, esta madre de familia añadió que su hija se graduó del kinder “María de los Angeles Davila Juarez”, ubicado en la colonia Real Providencia, y al momento de la entrevista, estaba en el negocio de comida de su mamá, donde compartió esta experiencia de ser mamá y también educadora para sus hijos.

Día nublado y con lluvia ligera, no fue impedimento para los papás adornar su vehículo con globos y un cartel para demostrar el orgullo y amor por su hija.

Leer más de El Sol de San Luis

Círculos Zaida y Aaron, comienzan su camino juntos

Círculos Estupendo cumpleaños de Fernando Salgado Rangel