Isaac Hernández un ejemplo de tenacidad y disciplina. Orgullo de la Huasteca Potosina

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, nuestro compañero Isaac Hernández Valdez, con gran sencillez indicó que es una gran satisfacción presentarse ante un público sediento de cultura y de arte al poder ver concluidos sus estudios, con su propio esfuerzo, pues siendo de bajos recursos económicos, tuvo que esforzarse más y trabajar y estudiar a la vez, para mantener su preparación.

“Yo me tuve que pagar mi carrera, pagar renta, alimentación, transporte, porque soy de Tampacán, municipio de la Huasteca Potosina, donde hay poca oportunidad y nulos foros para presentarse y crecer en el ámbito musical, cultural y artístico; he sufrido mucho, he “picado piedra” desde abajo, sin ayuda de ninguna institución gubernamental. Ojalá se les apoye ahora sí a los nuevos talentos infantiles y juveniles, para que puedan desarrollarse plenamente y sin problemas en lo que realmente les gusta y les apasiona”.

“A mí me fascina la música, la composición, la interpretación, me apasiona desde que tengo seis años, que veía tocar la guitarra de forma lírica a mi Papá, y tan sólo de verlo, aprendí a tocarla, aprendí a educar mi oído; después en la secundaria aprendí a tocar por nota musical de forma más formal y ya de forma profesional lo hice cuando estudié en el COBACH # 12 de Tampacán, donde gané varios concursos paraestatales.

Nuestro compañero Isaac Hernández Valdez cuenta con 25 años de edad, está por titularse en 15 días, y ha logrado su sueño de tocar, cantar y componer profesionalmente. Sin duda un gran orgullo para “El Sol de San Luis” y para toda la Huasteca Potosina al ser ejemplo a seguir.

Isaac Hernández, indicó que compone canciones para música regional mexicana, pero en sí compone temas de diferentes géneros musicales; de hecho tiene temas inéditos a los que apenas les va a poner un título. Ha compuesto sonatinas para piano y violonchelo y piezas para piano y violín, para cuarteto de cuerdas, y conciertos para violonchelo con Orquesta.

“Me gustan todos los géneros musicales, he compuesto música para mariachi, música pop, norteña, baladas románticas, que son fascinantes, porque llegan al corazón del público, y todo lo hago con mucho gusto, pasión esfuerzo, disciplina constante y perseverante y con mi propio esfuerzo, pero estoy consciente que todo se lo debo a mi Padre, QEPD, sé que desde el Cielo me ve realizado, a pesar de toda la adversidad que tuve que pasar”.

“Un año dejé de estudiar por falta de recursos, pero mientras, fui instructor de estudiantes del mismo COBACH # 12 que llevé a concursar a nivel regional y después nacional, y ganamos muchos concursos paraestatales, tenemos muchos reconocimientos”.

Indicó que para entrar a la Escuela Estatal de Música, hizo un examen teórico-práctico en el que se miden las actitudes musicales, y después de 5 años y concluir con gran éxito los 10 semestres, ya está a días de graduarse de la Licenciatura en Composición exitosamente.

