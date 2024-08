Gloria Trevi, en la Fenapo 2024 con su Mi Soundtrack On Tour

Tras el arranque de la máxima fiesta de los potosinos, llegó la hora de disfrutar de los mejores conciertos en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina y para este viernes se estará presentando Gloria Trevi, en el que es considerado uno de los más grandes espectáculos que llegarán en este mes al foro de las estrellas.

La interprete regiomontana a realizado una gira nacional e internacional donde a llenado en cada lugar donde se presenta con su show nombrado Mi Soundtrack On Tour, el cual ha tenido una gran aceptación y este viernes podrán disfrutar las y los potosinos.

La “Trevi” cautiva a su público con el gran talento que tiene, pero también con el montaje de un gran performance que la coloca como uno de los mejores shows a nivel nacional, pero más allá de eso su carisma y sencilles enamora a cada una de las personas que se hacen presentes en su espectáculo.

Mi Soundtrack on Tour cuenta con éxitos como Con los ojos cerrados, El recuento de los daños, Dr Psiquiatra, Pelo Suelto, No querías lastimarme, Todos me miran, Siempre a mí, Mañana entre muchos más, que serán coreados por sus seguidores.

Cabe señalar que su público comenzó hacer fila a partir del pasado jueves, lo que augura una gran entrada para el segundo día de actividades del llamado foro de las estrellas que para este año contará con una cartelera nacional e internacional.

