Fiesta Patronal en la Parroquia de San Pío X; profundo regocijo espiritual

Para celebrar de forma solemne la Festividad de San Pío X, llamado "El "Papa de la Eucaristía", el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Carlos Cabrero Romero, impartió el Sacramento de la Confirmación a 54 adolescentes y jóvenes e hizo 14 Nombramientos de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, no sin antes hacerlos que renunciaran a satanás, a todos sus obras, seducciones y tentaciones y hacer su Profesión de Fe, comprometiéndose a obedecer los Mandamientos de Dios y a no vivir en pecado mortal, viviendo el Evangelio cada día.

La solemne concelebración Eucarística fue presidida por el Arzobispo, acompañado del Párroco, Pbro. Arq. Daniel Márquez Garza, del Pbro. Rutilio Arredondo Buenrostro y del Diácono Francisco Domínguez.

Párroco de San Pío X, P. Daniel Márquez Garza ayudó al Arzobispo a confirmar a los jóvenes.

En su homilía el Pastor católico indicó a las Madrinas, Padrinos y Papás:

"San Pío X, desde temprana edad sintió la inclinación a la vida sacerdotal y claro está que pasó por circunstancias muy difíciles, complicadas y delicadas, pero no fueron impedimento para lograr lo que quería".

"Queridos jovencitas y jóvenes, no reclamen a sus Papás lo que ellos no pueden darles. No tengan actitud de exigencia, de altanería, de exigirles y faltarles al respeto".

"San Pío X quedó huérfano de Padre y era de muy bajos recursos, con muchos sacrificios y esfuerzos, sacó adelante sus estudios, pero nunca le exigió a su Madre lo que no podía darle. Vivió pobreza y limitaciones, pero aún así, supo entregar su vida a Dios y compartió los dones que Él le concedió.

P. Rutilio Arredondo Buenrostro impone la Cruz a los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

Nunca dejó de proclamar el Evangelio. Ni la adversidad ni la contrariedad lo limitó para ser "Don de Dios".

"Descubran sus dones, cualidades y virtudes y póngalas al servicio del Señor como lo hizo San Pío X".

Enriquezcan su vida con sus dones y sus cualidades; ofrézcalas a los demás, no por soberbia, sino para ayudar en la vida a los demás, a tu Familia, tus amistades, tus compañeros de estudio, trabajo, etc.

Con sumo respeto recibieron el Sacramento de la Confirmación.

Quién se iba a imaginar que San Pío X siendo pobre, iba a llegar a ser Sumo Pontífice??.

Valdría la pena preguntarnos:

Qué cualidades y virtudes debo cultivar para enriquecer la vida de los demás como lo hizo San Pío X.

Prepárate para enfrentar las realidades de la vida de los demás el día de mañana, porque es un hecho que la pobreza, las enfermedades, las injusticias, las maldades siempre van a existir, pero hagamos que prevalezca y triunfe siempre el bien.

Fortalece tus cualidades que te distinguen a tí de otros, y que como joven adolescente vas descubriendo en tí.

Recibieron el Sacramento de la Confirmación.

Además de la pandemia, socialmente estamos viviendo mucha adversidad en todos los aspectos, en lo moral, en lo espiritual, en lo humano, en lo social y económico, en lo personal, familiar y social, porque el maligno se empeña en contrariar los planes de Dios.

"Por eso prepárate, e implora incesantemente a Dios te conceda los dones del Espíritu Santo".

Renovemos todo en Cristo como lo hizo San Pío X. Amemos la Eucaristía todos los días; que Cristo sea nuestro alimento de Vida Eterna y sea Pan de salvación y de unión ante un mundo divido por la falta de amor.

San Pío X cambió la vida de muchos, así háganlo ustedes, sigan su ejemplo.

Recuerden que Jesús ama a través de ustedes en todo momento y circunstancias diversas.

Crezcamos, maduremos y seamos mejores hombres y mujeres de bien, cada día. Así sea!!.

Concluyó el jerarca católico.