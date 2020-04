Entretenimiento familiar, en esta cuarentena

El tiempo en familia en esta cuarentena se ha vuelto algo, inevitable, pero también debemos buscar aprovechar este tiempo y convertirlo, en algo de gran calidad para todos, y que mejor que disfrutar de unas maravillosas películas, durante o después de la cena, o bien en cualquier espacio del día.

En este segmento te recomendaremos tres películas de drama con contenido para toda la familia que disfrutaras mucho.

LOS CORISTAS (Les Choristes)

Es una película francesa de 2004 de los géneros drama y musical dirigida por Christophe Barratier. Con guion de Barratier y Philippe Lopes-Curval.

La historia gira en torno a Clément Mathieu quien es un músico que se desempeña como docente. Este llega a las puertas de Fondo del Estanque (Fond de l´Étang), un internado para menores con mala conducta. Al cabo de un tiempo, los alumnos llegan a tener la confianza del señor Mathieu, al final entre todos formaron un coro. La forma de enseñanza que utiliza y la idea del coro logran crear un vínculo entre alumnos y profesor, lo que hace que el comportamiento de los internos mejore. Con el tiempo y la excepcional voz de Pierre Morhange, quien es uno de los alumnos más complicados, el coro va siendo más exitoso. En esta pelicula encontraremos varias aventuras y altibajos.

AMIGOS INTOCABLES

Es una película francesa de 2011, dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano de los géneros de drama y comedia.

La película narra la relación entre dos personajes totalmente opuestos y procedentes de entornos diferentes. Uno, Driss, un joven de origen senegalés, vive en un barrio obrero de París, con antecedentes penales, vitalista, descarado, divertido e irreflexivo; el otro, Phillippe, un rico tetrapléjico ya mayor, culto y muy poco espontáneo, que necesita un ayudante personal. Driss acude a la entrevista esperando ser rechazado y con la sola pretensión de poder sellar sus papeles para cobrar el seguro de desempleo. Sin embargo, y para su sorpresa, es contratado, pese a su descaro y a no tener ninguna formación profesional. Los motivos de Phillippe, harto de lidiar con cuidadores que sentían piedad de él, fue el ver que no le tenía compasión alguna y el reto de conseguir que el rebelde joven fuera capaz de realizar un trabajo y adaptarse a unos estrictos horarios y rutinas responsablemente.

Poco a poco, la relación entre empleado y empleador se va convirtiendo en la amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar las dificultades de sus respectivos mundos.

UN SUEÑO POSIBLE

Es una película dramática basada en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game, basado en hechos reales, estrenada el 20 de noviembre de 2009 en Estados Unidos, el 19 de marzo de 2010 en México.

Durante la mayor parte de su infancia, Michael Oher (Quinton Aaron), de 17 años, ha vivido en acogida con diferentes familias, por la drogadicción de su madre, que vive en Memphis, Tennessee. Cada vez que lo colocaban en un nuevo hogar se escapaba. Un amigo de su padre, que le da un lugar para dormir, pide a Burt Cotton (Ray McKinnon), entrenador del Wingate Christian School, que inscriba a su hijo y también a Mike con una beca para estudiantes. Impresionado por el tamaño de Big Mike y sus aptitudes para el deporte, Cotton lo recibe a pesar de su pésimo expediente académico, con la esperanza de poder tener a un nuevo jugador en la selección de fútbol.

En su nueva escuela, Michael hace amistad con un chico llamado Sean Jr. "SJ" (Jae Head). La madre de SJ, Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) es una diseñadora de interiores de carácter fuerte y esposa del acaudalado empresario Sean Tuohy (Tim McGraw). Una noche fría y lluviosa, Leigh Anne ve a Michael caminando por la calle solo bajo la lluvia, temblando de frío, y cuando ella le pregunta a dónde va y se entera de que tiene la intención de pasar la noche acurrucado fuera del gimnasio de la escuela, le ofrece un lugar para dormir en su propia casa como invitado. A la mañana siguiente, cuando ve a Michael salir, le sugiere pasar el día de Acción de Gracias con su familia. Poco a poco, Michael se convierte en un miembro más de la familia Tuohy.

Cuando los entrenadores de equipos profesionales de fútbol vienen a tratar de reclutar a Michael, Leigh Anne deja claro que prefiere la Universidad de Mississippi (Ole Miss) ya que tanto ella como su marido son ex alumnos de esa universidad. Miss Sue, otra ex alumna de Ole Miss, le dice a Michael (a quien no le gustan las películas de terror) que el FBI entierran en el Neyland Stadium en la Universidad de Tennessee restos de cadáveres para ser investigados en su departamento de ciencias. Michael se compromete a Ole Miss.

Sin embargo varios otros problemas se interponen en la vida de Michael y el ahora con el apoyo de su nueva familia aprenderá a resolverlos, sin duda una película con un gran mensaje para disfrutar en este periodo de contingencia.

Así que a preparar palomitas y a disfrutar de la sala en familia. Ojala que este tiempo nos ayude a reflexionar y valorar lo que realmente importa, la salud, nuestra familia y la cotidianidad en las calles que ahora tanto anhelamos.