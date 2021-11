En el Club Rotario San Luis Potosí presentaron ponencia “¿Qué pasará con la salud mental después del Covid_19?

Se llevó a cabo la sesión semanal del Club Rotario de San Luis donde el médico psiquiatra José Fernando García Mijares expuso el tema de gran importancia en estos tiempos que vivimos a nivel global ¿Qué pasará con la salud mental después de Covid-19?

El especialista en el cuidado de la mente, en su ponencia explicó cómo la vida nos cambió de la noche a la mañana ante esta contingencia sanitaria “ es importante recordar como estábamos antes de la pandemia, las consecuencias que nos ha dejado y algunas estrategias de cómo afrontarla, además de recomendaciones en esta nueva normalidad; Con el repunte de casos y el confinamiento se han detectado aumento de casos de depresión y ansiedad, trastorno por estrés postraumático, duelos complicados , consumo y abuso de sustancias como drogas y alcohol, trastornos de sueño y de apetito”.

“Sin duda nos ha costado tiempo en adaptarnos, pareciera que ya estamos transitando viendo la luz al final del túnel gracias a esta parte de la vacunación retomando las actividades cotidianas de manera paulatina. Es importantísimo cuidar nuestra mente estar atentos a las alteraciones de ánimo, de sueño y buscar ayuda es algo fundamental” así lo dio a conocer en entrevista para esta casa editorial el doctor García Mijares.

En Europa están viviendo la crisis ante la cuarta ola de covid_19 "Nuestra ventaja con Europa, por ejemplo en Austria el nivel de vacunación es muy bajo lo cual favorece el aumento y repunte de casos, aquí en México la gran mayoría de los grupos ya están vacunados y los cuadros pueden ser menor en gravedad, el hecho de que estemos en semáforo verde no significa que debemos de relajarnos , debemos seguir usando el cubre bocas es el que nos protege sobre todo en espacios cerrados, es fundamental”.

De igual manera el psiquiatra aplaudió el inicio de vacunación para menores de 15 a 17 años aseguró que son el grupo de mayor riesgo son los adolescentes por parte de la etapa que están viviendo no acatan las reglas de protección, “si los papás no se cuidan y exponen a los hijos obviamente ellos van a contagiar en la escuela, tiene que ver con las actividades sociales afuera de la aulas”.

Sobre el duelo después del covid, el experto recomendó: afrontarlo y hablarlo “caemos en qué el tiempo cura las heridas, en el duelo eso no aplica es lo peor que podemos hacer el no exponerlo, si no es así no podremos salir de ese duelo, generando un lastre durante toda la vida, pasa con los familiares con estás perdidas no esperadas sin hacer algo simbólico de despedida, el ya no verlos es un golpe muy duro, los hospitales usan el métodos de despedirse con videollamadas con pacientes con un desalentador pronóstico .

Por último dio a conocer que la agencia europea de medicamentos propone una tercera dosis de vacuna en mayores de 60 años han aprobado que tengan enfermedades que comprometan al sistema inmune, y en todo el personal sanitario, “es lo ideal aplicar esta regla a nivel mundial como ya lo está haciendo Estados Unidos, las vacunas salvan vidas el objetivo es que si nos llega a dar no nos ataque fuerte y no queden secuelas importantes, sobre la influenza estacional debemos de educarnos en aplicarnos la vacuna cada año, no hay ninguna contraindicación de aplicarla” enfatizó.