El coronavirus en nuestras mascotas

Hay muchos tipos de coronavirus humanos, que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El COVID-19 es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos.

Si bien el virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está transmitiendo de persona a persona. No hay motivos para pensar que algún animal o mascota podría ser una fuente de infección por este nuevo coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus; y, de hecho, recuerdan que, aunque exista un coronavirus canino o felino, no es coronavirs COVID-19.

En relación con esto, se solicita no poner mascarillas o cubrebocas a los perros para protegerlos del COVID-19, ya que con ello sólo se consigue estresarlos. No obstante, “este hecho no exime de lavarse las manos bien después de tocarles y no frotarse los ojos o la nariz”.

Es importante que se tomen precauciones para intentar frenar la transmisión del virus. Por lo demás, la vida con la mascota será absolutamente normal, ya que no son portadoras del Covid-19. Así lo señaló la Médica Veterinaria Zootecnista Linnet Luna, Asesora Técnica para la Comunicación Científica de Royal Canin.

•Poner mascarillas a los perros

•Practicarles pruebas o test para comprobar si están enfermos.

•Lavarse bien las manos después de tocarles y antes de darles de comer.

En el caso de que una persona de positivo por coronavirus y tenga perros u otras mascotas en casa, se recomienda que dejen a los perros al cuidado de una persona que esté sana. En esta situación, el cuidador temporal deberá tomar una serie de precauciones, como tener comederos y bebederos nuevos para la mascota y no llevar los de su casa, ya que pueden estar infectados por el virus de la persona en cuestión. También se recomienda la correa y otros artículos que hayan estado en contacto con la mascota, lavarlos y desinfectarlos. O desecharlos y comprar nuevos

En caso de que no haya más remedio que mantener al animal en casa porque nadie puede hacerse cargo de él, los médicos veterinarios recomiendan tomar con ellos las mismas precauciones que con las personas.