El Arzobispo Carlos Cabrero Romero, desea Felices Pascuas de Resurrección

El Arzobispo Emérito de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, desea Felices Pascuas de Resurrección a todo el pueblo Santo de Dios y aprovechó para dar un mensaje de amor, de esperanza y de paz, en el que se respete la Vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, dado que en esta Pascua de Resurrección se celebra la Vida en todas sus dimensiones., i ndicó Mons. Cabrero:

"Nadie puede desearse "Felices Pascuas de Resurrección" o "Feliz Pascua Florida" si no ama, no respeta y no defiende la Vida", porque precisamente con la Resurrección de Cristo celebramos la Vida, porque la muerte no tuvo dominio sobre Él".

"No podemos atentar contra la vida de ningún ser humano, ni de un animalito, cualquiera que sea; debemos cuidar incluso nuestro ecosistema, desde una plantita, arbolito, etc., hasta no cometer ecocidios de ningún tipo, si verdaderamente nos decimos amantes de la Vida, eso nos debe quedar muy en claro".

Así lo señaló el ahora Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de San Luis, quien dijo que debemos ser coherentes con lo que pensamos, decimos, creemos, hablamos y profesamos en la Iglesia. No podemos creer una cosa y hacer otra, así que estamos llamados a defender la Vida cueste lo que cueste, así sea arriesgando la propia para defenderla, sobre todo la de tanto ser inocente e indefenso que tiene derecho a nacer".

"Celebremos pues la Vida en esta Pascua de Resurrección y amemos a los demás siendo misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso con cada uno de nosotros, pues no nos trata como merecen n nuestras culpas y faltas".

"Perdonemos a quienes nos han hecho mucho daño, a eso también nos invita la Pascua de Resurrección: a ser portadores de amor, de fe, de perdón, de esperanza y de paz; de esa paz que tanto anhelamos y queremos, porque eso promueve la salud física, emocional, espíritual y mental y por ende la Vida".

"Seamos pues misericordiosos y perdonemos sinceramente y con amor puro, limpio y transparente, las muchas ofensas que nos han hecho nuestros semejantes".

Concluyó el Pastor católico.