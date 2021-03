Dile sí a los cambio de hábitos

Solemos relacionar la acumulación de grasa con el sobrepeso y la obesidad, así como sus riesgos a la salud, lo cierto es que, la grasa no se refleja a primera vista. Aunque no lo creas, es posible ser delgado y tener exceso de grasa: los riesgos de ser un falso delgado.

Cuántas veces no has visto señalar a una persona como “poco sana” por tener sobrepeso u obesidad sin conocer sus hábitos y, en contraste, envidiar a alguien delgado por comer poco saludable sin subir de peso, cuando en realidad podría estar dañando su salud.

Es común juzgar a partir de las apariencias, pero no necesariamente están ligadas a la salud, hay personas delgadas que acumulan grasa de tipo visceral o simplemente, su composición es más grasa que músculo.

¿Qué son los falsos delgados?

El término falsos delgados, se ha usado para hablar de las personas que son delgadas por fuera, pero gordos por dentro. Fue aplicado luego de que en un estudio se analizó a 800 personas con máquinas de resonancia magnética, de las cuales 45% registraba un índice de masa corporal normal, pero sus niveles de grasa interna eran excesivos.

Esto nos obliga a voltear la mirada y replantear lo que mucho tiempo creímos, pues ser delgado no nos hace saludables ni tampoco que nuestro cuerpo esté libre de grasa.

El problema con los falsos delgados, es dónde se acumula la grasa, pues al no ser evidente, hablamos de grasa interna que rodea a los órganos vitales. En ella se incluye la grasa visceral.

A diferencia de la grasa subcutánea, que está bajo la piel, lo que permite que la sintamos en nuestros “rollitos”, la visceral se acumula en el abdomen en los espacios entre los órganos y está relacionada con un mayor riesgo de muerte prematura, independientemente de tu peso, así como problemas de salud, señalan especialistas de Mayo Clinic.

Entre las enfermedades con que se relaciona, están la cardiopatía, diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol anormal y problemas respiratorios. Asimismo, es posible presentar niveles altos de glucosa, insulina y triglicéridos.

Sin embargo, al ser delgados físicamente y estar en un peso “normal”, las personas podrían confiarse en la idea de estar sanas.

¿Puedo tener hígado graso si soy delgado?

Las personas delgadas también pueden desarrollar la enfermedad del hígado graso no alcohólico, muy asociada a personas con obesidad, incluso si están metabólicamente sanas, según especialistas.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que la enfermedad de hígado graso no alcohólico, es la acumulación de grasa en el hígado, estrechamente relacionada con el sobrepeso, aunque en realidad sucede en cualquier persona que tiene más depósitos de grasa en el hígado de lo normal.

En ese sentido, una pérdida rápida de peso y mala dieta también son un factor de riesgo. Un estudio de Inova Health System en Virginia, Estados Unidos, encontró que alrededor del 7 al 10 por ciento de las personas con esta afección se consideran delgadas, pero tienen más anomalías metabólicas que quienes son delgados y no la padecen.

¿Cómo saber si soy un falso delgado?

Durante muchos años hemos medido nuestra salud a través del índice de masa corporal, una fórmula que divide el peso entre nuestra estatura al cuadrado, sin embargo, sólo es efectivo en algunos casos, pues no mide nuestro porcentaje de grasa.

Un estudio del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra, encontró que existe un alto grado de error en el diagnóstico de la obesidad, basándose en el IMC, pues un 29 por ciento de quienes estaban en un rango normal, tenían un porcentaje de grasa corporal propio de una persona obesa.

Por lo tanto, es necesario no sólo evaluar tu peso y talla, también tus niveles de grasa, así como tu presión arterial, glucosa, insulina, colesterol y triglicéridos. Según los especialistas, un porcentaje de grasa corporal saludable, ronda entre el 15 y 20 por ciento en los hombres y 20 al 25 por ciento en las mujeres.

Actualmente existen básculas de bioimpedancia, que permiten desglosar el peso en masa muscular, grasa y agua. Acércate a un especialista para tener un análisis completo sobre tu composición corporal, tomando en cuenta que no sólo la grasita que tocas cuenta.

Los hábitos alimenticios pueden tener relación con este exceso de grasa interna o visceral, pero, según especialistas, también el mantener tu peso con dieta sin hacer ejercicio. Por eso la recomendación es realizar actividad física incluso si crees estar sano y delgado.

Finalmente, existe un fenómeno llamado sarcopenia, que se asocia con el envejecimiento, pues se trata de la disminución de la masa corporal y aumento de la grasa, cuyos efectos se incrementan por la mala alimentación, sedentarismo y enfermedades crónicas.

¿Cómo eliminar la grasa si soy delgado?

Nuestro objetivo, más allá de un peso o una talla, debe ser nuestra salud y esta se logra manteniendo en un equilibrio entre un nivel de grasa equilibrado y un desarrollo muscular aceptable, ya que la masa muscular no sólo cumple una función estética.

Para lograrlo, necesitas chequeos médicos, pero también apostar por un estilo de vida saludable. Esto significa que, aun cuando no “engordes”, debes llevar una dieta balanceada que limite las grasas saturadas y alimentos procesados, realizar actividad física y decirle adiós al alcohol en exceso y el cigarro.

Ahora ya lo sabes, si eres de esos suertudos que come alimentos procesados, altos en grasa y calorías, pero no engorda, no te confíes. Podrías estar acumulando grasa visceral sin darte cuenta y poner en riesgo tu salud, pese a lucir delgado.

Los falsos delgados existen y pueden sufrir las mismas complicaciones que una persona obesa. Cuida tu salud y no olvides checar el estado de tu cuerpo, así como adoptar un estilo de vida saludable.