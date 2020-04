Cine, tiendita y alberca en casa

Ahora que entramos a fase 3, para ganar la batalla a Covid 19, los padres de familia se tendrán que poner más creativos, no basta con que los infantes realicen sus labores educativas en el hogar, en la tarde necesitan actividades recreativas y entretenidas.

Por lo cual sugerimos diversas ideas:

Cine en casa:, crea una área de cine, no importa el tamaño de tu televisor, acomoda sillas o sillones, apaga las luces, crea una cartelera con las películas favoritas de tus hijos. crea boletos , pon señalamientos de la Sala de cine, Puedes dar intermedios entre los filmes, para que los chiquitines puedan ir al baño o por comida. sin duda una creativa actividad.

Tiendita en casa: Ahora que solo salimos de la casa, por lo esencial, cuando hagas el súper o mandando, compra gran variedad de golosinas, palomitas, gaseosas, pon una mesita con todos los productos, ponles precio, crea billetes o prestales dinero real a los reyes del hogar, para que puedan adquirir un articulo de la tienda. Es una excelente idea ¿A quién no le gusta jugar a la tiendita?.

Alberca en el patio: Ahora en esta temporada primaveral, en territorio mexicano se registran altas temperaturas por lo cual tus chiquitines te pedirán refrescarse, adquiere una alberca inflable o una tina de baño grande, llenala de globos, y juegos acuáticos, tus pequeñines se divertirán a lo grande, prepara limonada y botanas, dormirán muy bien en las noches.

Así que a seguir cuidándonos, tratemos que los niños no la pasen mal durante esta pandemia, los niños tienen gran imaginación , nosotros como adultos debemos de apoyarlos para salir todos victoriosos de este momento histórico. A continuación compartimos una experiencia de papá e hijo, realizando estas actividades en casa.

¿Papá que es la cuarentena?

Me pregunto mi hijo de 7 años después de que me veía todos los días leer el periódico para estar al tanto de mi país y de mi Estado ademas de escucharme hablar con mi papá de lo que estaba ocurriendo con el virus y la famosa frase de #QuedateEnCasa, yo no sabia como explicarle ya que tenía yo mis dudas y opiniones sobre el mismo tema de todos los días, así que me fui con lo más simple, tratando de explicarle de una manera clara y precisa.

Mira hijo en estos días debemos de cuidarnos mucho más que lo normal, lavándonos las manos constantemente, evitar estar en lugares donde hay mucha gente, no salir a menos que sea necesario, todo esto por 40 días es por eso que se llama CUARENTENA, esto nos ayudará a que no nos enfermemos y cuidarnos entre nosotros de no contagiarnos ni de contagiar a la familia por un virus que existe, si todo lo hacemos como nos lo indica las personas que dan las noticias pronto podremos salir nuevamente, me partió el alma ver que se agacha triste y diciéndome, oye papá, en el cine hay mucha gente, y esto que me dices quiere decir que no podremos salir? ¿Entonces no hay cines? comprarme golosinas para ver juntos una película, fue entonces que se me ocurrió llevarlo al cine pero sin arriesgarnos así que hicimos nuestro propio cine en casa.

Todo el tiempo que duró la película el lo disfruto mucho pero en mi caso no supe ni en que termino, solo vi los créditos al final de la película y sentí un abrazo tan fuerte y unas palabras saliendo de mi hijo, "Gracias papi, te Quiero" este tiempo me hizo reflexionar varias cosas, es por eso que también hago extensa la invitación a todos y reflexionemos y no se arriesguen, sea cual sea el motivo de esta cuarentena, sea lo que sea que ustedes crean sea cual sea su opinión, #QuedateEnCasa, tenemos mucho más tiempo para disfrutar a nuestra familia, antes solo las veíamos cuando salíamos del trabajo y llegamos a casa, o de la escuela y al llegar a casa, aveces solo llegamos a casa y ya están dormidos y al día siguiente ni siquiera los vemos por entrar a trabajar, yo he tenido más tiempo para estar con mi familia, platicar, hacer juegos juntos. Me di cuenta que tengo una hermosa familia.