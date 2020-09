Amor incondicional, lo que nos ofrecen nuestras mascotas

¿Quieres conocer un verdadero amor incondicional, inocente, noble y fiel? Ten un perro, bien dice el famoso dicho: “Entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro”, y es verdad ellos siempre nos van acompañar en las buenas y en la malas, cuando estamos tristes ellos lo sienten y quieren quitarnos la tristeza con su mirada tierna llena de amor.

Los perritos nos quitan el estrés, la depresión y muchas veces nos quitan enfermedades crónicas, como asma , epilepsia entre otras, son fieles compañeros, en esta época hay mejor educación en el cuidado de estos seres tan bellos, los gatos, los felinos también nos brindan una hermosa compañía amorosa.

Si tu tienes una mascota, no la abandones en estos tiempos de covid19, cuida su alimentación, pasealos,

concientelos, educa a tus hijos y niños de la casa a no maltratarlos y respetar sus vidas. Si tienes un perrito longevo y te a tocado despedirte de el, vive tu duelo, y recuerdalo con cariño una mascota se convierte en otro miembro de la familia, que no te remuerde pensar que pudiste hacer más por él, ya que ellos cumplen su misión de amor en la tierra y su vida es más corta que la de nosotros. Sigamos luchando por los derechos de quienes no tienen voz, ellos son felices con un plato de croquetas, agua y tu cariño.

Aquí te dejamos una famosa leyenda de dónde van estos seres divinos, y te felicito si eres amante de los animales eso significa que eres buena persona y de noble corazón.

Cuenta la leyenda del Puente del Arcoíris…

Que cuando los ángeles de cuatro patas (o cualquier otra criatura que hayamos amado) se despiden de nosotros, con un suspiro dejan escapar su último adiós y atraviesan este puente…

Al otro lado de éste, se encuentran prados y colinas preciosas, todo muy soleado, donde se respira la calma y donde pueden correr, jugar y disfrutar de su inocencia… Allí, tienen comida, agua y bienestar en abundancia, y jamás pasan penalidad alguna…

Las mascotas y animales que tuvieron una mala vida o fueron lastimados en vida, se ven con completa salud, totalmente curados y finalmente muy felices en este fantástico cielo, donde comparten su alegría con muchos otros animales. Se dice que aquellos animales o mascotas que perdieron a su humano cuando ellos todavía vivían, se reencuentran con sus humanos a mitad del puente del arcoíris, ya que aparecen al horizonte y les dan una gran sorpresa y les acompañan a cruzar el puente acompañándolos.

Los humanos que más tarde fallecen, se reencuentran con ellos en el cielo, donde ellos han estado esperando hasta que lleguen, para permanecer eternamente felices juntos. Descansen en paz todos aquellos animalitos que ya cruzaron el puente del arcoíris