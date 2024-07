300 aspirantes alcanzaron cupo en la UASLP tras “reacomodo”

Alrededor de unos 300 lugares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, fueron reacomodados para quienes no lograron conseguir un espacio en esa institución educativa, que apenas en las primeras semanas del mes de julio, realizó el proceso de examen de admisión y enlistó a los más de 7 mil 631 alumnos que este año ingresarán como parte de la generación 2024-2028.

El proceso ya terminó debido a que el pasado sábado 6 de julio la máxima casa de estudios subió a su plataforma los números ordenados de personas que fueron aceptadas para asistir a una de las cien carreras que maneja la máxima casa de estudio, al terminar dicho proceso a las personas se les solicitó que acudieran a sus facultades para el proceso de inscripción.

Del lunes 8 y hasta el viernes 12 de julio se estuvieron admitiendo de forma regular a los alumnos que fueron aceptados en la institución sanitaria para que llevaran a cabo el desarrollo de su matrícula escolar.

Y del lunes 15 al viernes 19 de julio,el personal académico y administrativo estuvo trabajando en el tema de reacomodos internos y externos. Los de carácter interno son aquellos donde el joven que no quedó en la carrera de su elección, puede ser aceptado en otra carrera de la misma facultad, por ejemplo quienes querían estudiar en el Hábitat y no fueron aceptados en Arquitectura pudieron ser reacomodados en la licenciatura de Paisajismo, los que no pasaron en Economía pudieron ser colocados en Negocios Internacionales. En tanto, los de carácter externo son aquellos estudiantes que solicitaron espacio en una facultad y tendrán que hacerlo hacia otra institución, por ejemplo, sino pasaron Comunicación pueden ser llamados a la de Ciencias de la Información.

Hay que aclarar que existen carreras que no permiten reacomodos externos como es el caso de la Facultad de Ingeniería que no acepta porque de las instituciones más populares y con mayor demanda y no permiten agentes externos, sino de carácter interno.

Se informó que cada institución educativa es la encargada de llamar a los alumnos para poder ocupar algún espacio, primero se les localiza a través de un correo personalizado en el sistema de aspirantes de la UASLP y luego el propio personal de la Universidad los llama vía telefónica para garantizarles la continuidad del trámite.

Esta dinámica vio su fin el pasado 19 de julio y los jóvenes seleccionados en esta modalidad ya acudieron a sus facultades para ser admitidos. Aunque cabe señalar, que podría darse el caso de que en pleno proceso educativo haya quienes no acudan a la institución de reacomodo porque fueron aceptados en algún otro lugar, en ese caso el órgano estudiantil universitario podría aceptar a alguien más, pero son notificados vía institucional.

En esta ocasión en los lugares donde hubo más reacomodos fue en el campus de Salinas de Hidalgo, y en el ubicado en el municipio de Matehuala, además de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en Ciencias de la Información, principalmente.

