Ahora si ya nos cayó el chahuistle, como dice el refrán muy mexicano ya que pocas ocasiones hemos vivido épocas tan pésimas como este año y los venideros.

Así que nos daremos de santos con que solo sean cinco, pues como yo suelo decir, nunca se está tan mal como para que no se pueda estar peor, aunque por supuesto,primero muertos que cansados aunque el cansancio últimamente nos está apretando lo suficiente como para despertar y ver que esta cacareada Transformación está logrando atropellar nuestra Constitución ignorando a los mexicanos ante nuestra indiferencia hacia las repercusiones de las acciones que los Parlamentarios están tomando.

Suena muy Kafkiano todo lo que está sucediendo y tal vez ni Kafkapueda entenderlo a pesar de su surrealismo; algunas reformas aprobadas, como las fiscales, no nos permiten verla luz en el manejo de nuestro dinero, cuentas bancarias o negocios, bueno no se ve la luz ni al intentar ayudar de buena fe a tu hermana, hijo o nieto, ya que al final de cuentas acabarás tributando dos veces por un mismo ingreso o egreso pagando doble o triple por una misma acción ejecutada.

Son estos movimientos los que afectan a ciudadanos comunes, como algunas amigas que venden productos de belleza o limpieza o lo que puedan para ayudar a la economía de su hogar desde casa, por lo que para evitar tributar doble o triple tendrán que empezar a manejar efectivo dentro del colchón con todos los riesgos que en este violento país resulten y no se diga si usted como yo o muchos más usa su tarjeta de crédito para pagar y repagar ¨jineteando¨ el dinero que entra y no alcanza, ya sabrá a qué atenerse, lo increíble es que aún hay ciudadanos defensores de esta transformación que siempre encuentran justificación para estos menesteres y los menesterosos y aunado a ellos observamos a una oposición pasiva por no darle un término más agresivo, brillando por su ausencia, creyendo que arreglándose con componendas serán perdonados en el futuro presente por otorgar su voto al partido de la mayoría parlamentaria actual, me temo están equivocados y como me gusta la lengua de cualquier manera cocinada, de lengua me como un plato salpicada de ingenuidad y perversión.

Por eso es increíble que no veamos que nos están caminando a un estado de excepción, donde al aceptar los cambios y reformas penales estaremos otorgando al gobierno federal facultades excepcionales mermando la autonomía de los estados y los derechos de los mexicanos, violando las libertades ciudadanas y los derechos humanos.

Tal vez ahora podremos entender la imposición de la encargada de Derechos Humanos en este país, quien poco trabajo tendrá ya que será el juicio del fiscal el que contará para calificar cualquier delito y aplicar la orden de aprehensión y prisión de cualquier ciudadano,sin derecho a presentar pruebas y si existe una declaración ¨otorgada¨de manera ¨voluntaria¨ a través de tortura u otros medios reconocidos, el presunto culpablepisará cárcel acorde a lo que se le antoje al fiscal en turno designar, pues estas ¨pruebas¨ contarán como prueba real aunque la realidad no sea real. Como mexicana soy lo importante es entretenerme con chistes y memes sobre las ocurrencias mañaneras incluyendo la rifa delavión que nunca se realizará, por eso me pregunto si la máxima autoridad de mi país se inspiraría en Calígula, emperador quien burlándose del pueblo puso un caballo como ministro, o ¿tal vez fueron varios?

Lo que si se es que necesitamos tomar más en serio lo que está pasando y llamar a quienes tienen voz colectiva, aunque no tengan voto directo y de nuevo me pregunto:

Que habría pasado con la ya promulgada Ley de Extinción de Dominio que es un verdadero atentado a la propiedad privada, si estos hubiesen actuado a tiempo. ¿Qué nos pasará cuando la carga de una prueba pase al ciudadano y no al Estado, en casi todos los delitos?

Dejaremos que México se convierta en el primer país con una Superfiscalia que podrá actuar contra los ciudadanos y ¿Que hará la empequeñecida ciudadanía sin medios para defenderse ante cualquier abuso del poder? Será el Chapulin Colorado quien podrá defendernos, o serán nuestros propios legisladores quienes lo hagan y mientras yo analizo con verdadero pavor lo que acontece, si usted no es de los adormecidos por el avión, le pido me otorgue sus comentarios y aclare mis dudas no sin antes darle las gracias y mi correo

correo:

angeldesofia@yahoo.com.mx