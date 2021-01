Y yo a que sí ¿y tú?

Los si de este gobierno parecieran ser proyectos de vanidad alejados de los no, que la realidad de la mayoría de los mexicanos vivimos, por eso, no se entiende cómo nuestro presidente no comprende que primero tiene que atender a su población en un momento de crisis.

¿Qué tal que los mexicanos reaccionemos ante tanta aberración? Porque, lo incomprensible, es ver que aún no reaccionamos como ciudadanos que amamos a nuestro país, pero eso si, seguimos quejándonos en el limbo del silencio sin hacer nada y probablemente olvidemos ir a votar este junio sin contribuir a mejorar el pais, y a luego… seguir quejándonos por lo que nos pasa sin comprender que unidos, podemos enfrentar situaciones que son perversas y en nada ayudan a Mexico o a nosotros como personas ¿acaso no vemos que se asignan millones de pesos en un estadio de beisbol que a unos pocos allegados beneficiará?, ?ya olvidamos que siguen muriendo niños y adultos de cáncer por desabasto de medicinas necesarias para su supervivencia? Se habla mucho sobre la inexistencia de la mafia del poder que había en un pasado reciente y nos damos cuenta en cada acción que está igual o peor que nunca, ¿acaso no vemos que las estadísticas por enfermos y decesos por covid rebasaron el 430% de lo que gobierno estimaba?, increíble comprender el que se diga que se ha controlado la pandemia cuando siguen en aumento despiadado los contagiados por covid y los hospitales se encuentran rebasados, saturados y sin camas disponibles y la solución momentánea sea, en la ciudad de Mexico, ampliar el programa de atención en casa hasta a seis mil quinientas personas que tengan covid, eso si, previamente deberán haber pasado, si antes no fallecen y son parte de las estadísticas, los requisitos que muestren que son aptas para inscribirlas en el programa, proveyéndoles de un maravilloso kit para evitar morir sin oxígeno.

Resulta inconcebible que tras no dar el apoyo al Presidente electo de los Estados Unidos, nuestro gobierno esté en desacuerdo con la censura que a nivel local e internacional se hiciera al presidente saliente en Estados Unidos por haber incitado a la violencia para desestabilizar su país, y si se critique a los dueños de los medios en redes sociales por cerrarle las cuentas al incitador alegando libertad de expresión y ahora, como consecuencia, se destinen recursos de los mexicanos para crear una red social propia para prevenir tener completa libertad de expresión, asi que, mientras se busca acallar al INE y terminar con los pocos organismos ¨libres¨que quedan para verificar la transparencia en las acciones, así es como nuestro “benefactor” líder olvida vivir en una democracia mientras nosotros como pueblo no estamos atentos a los si de nuestra realidad, sin percibir que la inseguridad crece y los impuestos también tanto como el desempleo, que no hay programas de recuperación económica y que el Metro explotó por falta de mantenimiento y aunque sabemos que para todo hay terapias, si no se aplican, el enfermo no alivia y en los males que aquejan a nuestro pais se encuentra el odio que nubla la mente y las decisiones en quien debe pensar en el bien común y no en el de su pequeño circulo, por lo que como mexicanos debemos contar con soluciones que nosotros apliquemos antes que nos apliquen situaciones que no podamos superar, empezando por salir a votar este junio, si trabajamos juntos podemos inundar, tanto en redes sociales como en nuestro mundo la unión que da el todo. El año que se fue nos unió en oración para remediar la pandemia, por eso unámonos en agradecimiento orando para encontrar soluciones a las cosas que necesitamos como amigos y no como pueblo dividido, recordando que iniciamos un nuevo año de movimiento para encontrar la inspiración para crear y hacernos más fuertes como individuos y nación, este año que pasó nos hizo caminar juntos en medio de situaciones inimaginables, aprendiendo a contar n

bendiciones gozando con los que salieron de situaciones penosas y llorando solidariamente con quienes no lo lograron, por eso es el momento de cumplir como personas y ciudadanos para lograr ver mas allá del partido político, sin juzgarnos o juzgar porque todos estamos en el mismo pais con diferente punto de partida pero queriendo llegar juntos y bien al final , debemos zafarnos de las garras de la desesperanza, del odio y la división entre hermanos para usar recursos para ganar estas elecciones y corregir el rumbo del país y mientras usted se decide lo espero en angeldesofia@yahoo.com.mx