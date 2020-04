“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” Romanos 8:28

Vivir afanados tratando de entender las cosas que no sabemos, nos puede llevar a perder la bendición de disfrutar lo que sí sabemos. En este mundo siempre habrá cosas de la teología, de la vida y de las circunstancias que no entenderemos y no sabremos; por más que queramos una explicación para entenderlas, y por más que queramos una respuesta, esa explicación y esa respuesta nunca llegarán. No importa donde investiguemos, ni a quién preguntemos, muchas cosas no tendrán una respuesta satisfactoria a nuestro corazón; y lo más seguro es que moriremos sin haberlas entendido. Así como no se han explicado muchas cosas de la Teología, tampoco se nos explicarán muchas cosas de la vida, ni del porqué de ciertas circunstancias que nos confundieron o nos hicieron dudar del cuidado de Dios.

El versículo arriba señalado, puede ser considerado como uno de los versículos favoritos de muchos cristianos, en especial para aquellos que su corazón ha sido quebrantado por una situación de dolor, angustia o confusión. La verdad expresada en este versículo ha sido un salvavidas para muchos en tiempos de crisis y necesidad. Esta verdad no solamente nos ha traído consuelo y aliento a muchos corazones que no han encontrado una respuesta satisfactoria a su situación. Este versículo no nos ha dado la respuesta que queríamos, no nos ha dicho lo que queríamos saber, pero sí nos ha dado esperanza y seguridad de que un día todo estará bien.

No hay nada de malo en tratar de saber lo que no sabemos; es bueno querer quitar la ignorancia, es bueno conocer, tratar de entender y de aclarar dudas e inquietudes; sin embargo, es un error querer aclarar todo lo que no sabemos y querer entender todo lo que no entendemos y perder de vista o que sí sabemos; podemos quedar desilusionados y perder el gozo de lo que sí sabemos. Sin duda hay conocimientos que Dios decidió no revelarnos y situaciones que Dios decidió no explicarnos, Deuteronomio 29:29. Sin embargo, aunque no tengamos una respuesta, no olvidemos que Dios no hace nada sin propósito, Job 1:22.

Todos tenemos muchas interrogantes sobre Dios; quién es, cómo es, cómo existió. También tenemos interrogantes sobre cómo actúa y porqué permite ciertas cosas; tenemos interrogantes sobre el mal y cómo vino; tampoco sabemos cómo es que Dios existe y cómo siendo un Dios, a la misma vez son tres personas. Quizás no podamos explicar con claridad la doctrina de a Trinidad, pero sí sabemos que Dios nos ama, que nos ayuda y nos protege. Vivir confiados de lo que sí sabemos, trae seguridad, fortaleza y victoria; vivir enfocados en lo que no sabemos, trae enojo, confusión, duda y desilusión.

Dios quiere que vivamos agarrados de lo que nos ha dicho y enseñado, y mientras no entendamos y no sabemos, esperemos, confiemos y seamos fieles.

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 10:00 A.M. y 12:00 P.M. 6:00PM; Miércoles 7:00 P.M.