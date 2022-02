Y para allá vamos

Alguna vez has pensado en qué sigue después de hoy, sigue un nuevo día, un nuevo amanecer, todo esto sin perder el sentido del humor para soportar los embates que el día nos depare, sin olvidar lo inolvidable de los viajes hechos durante nuestra vida, por lo que podemos preguntar,’ ¡Qué Es la vida? Es denuncia, información, comunicación entre unos y otros, defensa de la verdad y aislamiento de la mentira, defensa de la justicia, de la belleza, del amor, justificación y negación, viajar y vivir, quedarse en casa y, vivir de nuevo.

Los caminos de la vida nos llevan por diversos senderos, unos se basan en el corazón, ese que da el sabor verdadero y nos regresa multiplicado lo que damos, otros se construyen con el agradecimiento, ese, que no transforma nuestra cara en cara pálida cansada y marcada por el enojo, los senderos de salud nos pueden llevar a los caminos de energía o debilitamiento; la historia de la humanidad está plagada de enojos que pagan terceros, enojos de poder, sometimiento y fama que lleva a guerras donde terceros mueren o pierden por un bien no común, en la vida dediquémonos a disfrutar lo simple y dulce, tan dulce como los algodones de dulce de las ferias y no tan ácido como el mango verde con chile, vivamos con ojal desbotonado tomados de la mano del amante llamado locura sin importarnos si la trahílla está vacía o medio llena, no te quejes, no vivas dormido porque la muerte puede sorprenderte sin haber vivido y un día, cuando despiertes ya no estarás, decídete a compartir, busca un perro grandote o chiquito, un gato maullador o callado, una mascota ruidosa o no, busca vivir por algo y por alguien, sube a la luna y observa el mundo desde ella, disfruta el sol aunque te encandile, canta, llora, ríe, vive, dedícate cartas de amor que te recuerden que estás vivo y eres especial, no esperes las mariposas amarillas sobre tu cabeza para ser reconocido, pide que te reconozcan por tu integridad, por haber vivido en santidad y en el infierno, por haber brincado el pecado de omisión, ya que cuando desaparezcas, la muerte retorna a encaramarse en el resto de los mortales y es entonces que sabrás si fuiste ángel o demonio, aunque tal vez en ese momento poco te importe la critica que tanto te angustió en vida, la semilla que siembres rodará cien años o más, sigue tus sueños sin importar lo que vives, síguelo y persíguelo.

Tú, si por algo quieres ser y hacer, solo sé y haz sin importar lo que fué o lo que será, sin saber si nunca se fué o sabiendo que nunca estuvo, tú, mujer, sé implacable, sé madre, compañera, esposa, ejecutiva, ama de casa, sé, sé, sé lo que quieras ser, escucha tu corazón y crea tu sendero de mujer, sé madre de locos, cuerdos, militares y civiles, educadora de quien un día se convertirá en Papa o papá, porque tú eres soberbia, mujer curandera de males espirituales y físicos, mujer que escucha y en ocasiones entierra, llora en silencio y grita en silencio hasta que un día el silencio la rompe, sé muñeca de nietos y tataranietos, arrasada por los vientos del tiempo y algún día desterrada de la memoria familiar por el tiempo, por eso hoy es el día de vivir, disfrutar y ser, hoy, es el día de cantar, bailar y vivir locuras porque el tiempo nos alcanza y todos para allá vamos, por eso hoy, hagamos de cuenta que ya sabemos todo, del tiempo, de la familia y la humanidad, del país y el amor, del ser, nacer y morir, por eso hoy, es el tiempo de vivir porque todos vamos para allá al mundo llamado eternidad y mientras llegamos, yo vivo y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx