XXV aniversario–vacunación y otros

La historia siempre se desata cuando se siguen las bodas de plata.

ABRIL DEL 96 queda en manos de la Secretaria de Educación Ana María Aceves Estrada el Proyecto General para la creación de la Comisión Estatal para la elaboración de los libros de texto de secundaria. El gobierno del Estado recibe de la Federación el inicio de apoyo de textos solamente para las zonas marginadas que no cubre ni la mitad de la población escolar; se aprueba el dotar al cien por ciento en los tres grados y para ello se integra el Equipo Técnico con maestros especialistas de asignatura. Los departamentos de secundarias técnicas y generales aportan el personal necesario.

MAYO DEL 96 José Luis Pozos Tenorio, Urbano Araiza (español); Norberto Soto, Esther Velarde, Concepcion Gaytán (civismo); Ricardo Macías Salí as, Cecilia Canizales (historia), Laura Rodríguez Ramos, Irma Roque Muñoz (geografía); Gerardo Juárez Garcia, Esteban Centeno Noriega (biología); Rebeca Villa Nava, María de Jesús Medina Ramirez (física-química); Constantino Hernandez Miranda, Diana Zamora Montes. A la lista inicial se agregaría. Después otros maestros con cuyas aprobaciones se crearon los primeros textos para los tres grados. Inicialmente se crean las llamadas Guías Didácticas en cuyo proceso grafico interfiere el notable acuarelista y muralista Vicente Guerrero.

JUNIO-JULIO-AGOSTO el proceso de elaboración de textos para los tres grados y para el cien por ciento del alumnado de secundaria en el estado, sigue en marcha y en septiembre se recorren las sedes regionales para efectuar reuniones con presidentes de academia y maestros de asignatura a fin de presentarles las Guías Pedagógicas y textos en cuestión. El. IvanEmanuel de recorrido especial con el equipo técnico dio los resultados óptimos al ser aceptado el proyecto y acrecentado con las aportaciones regionales. Con la colaboración orientadora de las más importantes del país, la Comisión Técnica para la Elaboración de Textos de Secundaria enriqueció la producción y para octubre ya tenía listos los libros. Trillas, Patria, Santillana, Limusa, Castillo y Prentice se convirtieron en co-fundadores de la hoy CELTGS-SEGE. San Luis se convierte en el primer estado de la republica en dotar el cien por ciento de textos de secundaria al cien por ciento del alumnado. Ese fue el comienzo en 1996, 25 años ya. (1).

VACUNACIÓN.- A los 71 mil docentes, administrativos, técnicos, directivos y etcétera que existen en San Luis en los listados de todos los niveles, desde educación básica hasta superior (incluyendo universitario) se les vacunará en el próximo cinco al once y ampliación; finalidad concreta, preparar la reapertura de las clases presenciales. A esa cantidad aparente de próximos vacunados habrá que restar la de empleados de educación mayores de sesenta y a otros “adelantados” que ya fueron inoculados. Esta semana se definirán las sedes multiplicadas en todo el estado. Las secciones sindicales intervienen con la Sege para establecer la estrategia. Hay duplicidad en los listados, una cosa son las plazas y otra el titular; tampoco no todos volverán a la chamba. A propósito ¿es obligatoria la vacuna?

Y DE OTROS.- Que soberano desmadre se traen en lo electoral, cosa que en un futuro comentaremos para descabezar entuertos… La respuesta al pliego único petitorio entregado al que le dije por el CEN del SNTE será dada a conocer esta misma semana por aquello del próximo Día del Maestro; no, no hay aumento substancial, el ejecutivo se cobrará a lo chino el año no trabajado… Ah, no habrá festejo# colectivos, medallas, diplomas y ¡cheque! en privado… (1) archivo CELTGS… ¿Dónde está el amigo Dr. Jose Silberstein Toruncha?... TODOS VS EL PNUTM… No será obligatorio volver a clases presenciales (Delfina-Sege)… ¿Ya exorcizaron las escuelas?... La CNTE no tiene muertos ni enfermos y no quiere volver a clases… Maestros y SNTE rechazan la Ley de Austeridad.

ANEXO ÚNICO.- Quincena con bono para los de apoyo. Punto.