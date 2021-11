Voy a vivir para creer

Aquello que de jóvenes no entendemos comienza a tener sentido con el paso de los años, como el dejar que la vida nos lleve y no forzar, vivir como las aves, libres buscando rumbo sin presionar, guardando compostura sin perder las aventuras, disfrutando cada momento, siendo románticos discretos, sin dar o pedir explicaciones, hablando sin palabras, actuando de puntitas pisando fuerte complaciéndonos para complacer.

Sin necesidad de explicaciones o palabras, porque solo yo y usted como persona, puede regalarse todo el amor que le hace falta, acordándose de usted para quitar las penas, la fatalidad existe pero también se resiste cuando somos seres espirituales y aparecen todas las cosas bellas que deseamos en la medida que las invocamos, los recuerdos son maravillosas experiencias que pueden cantar o retumbar según el enfoque que les damos.

Por eso hoy, hay que vivir la vida cantando sin llorar, buscando el resplandor en las noches a pesar de la obscuridad, vivir riendo y gozando porque las penas duran mientras olvidamos reír, sabemos que la lluvia llega para limpiar asi que no tiene sentido vivir llorando, vivir la vida con alegría quita las penas por fuertes que sean, vivamos los momentos para que el destino llegue, escuchemos el silencio de la vida para encontrar el camino, de nada sirve sufrir permanentemente, todo tiene tiempos, el momento de reír debe ser permanente, el de sufrir momentáneo.

Eduquemos a nuestra mente a reconocer que siempre hay que ver para adelante, el atrás ya quedo atrás, no se repite, a menos que nosotros lo llamemos, pasan años sin decirnos te quiero en primera persona, lo decimos a muchos otros olvidando que para vivir debemos amarnos, robémonos nuestro corazón enamorándonos de nosotros mismos a través de la aceptación personal, somos perfectibles a pesar que nacimos perfectos, por eso cada día podemos ser mejores. Mira muy dentro de ti, sin cuestionar, sin repelar, pues la vida es una rueda que va y viene, cree, cree en ti y en la vida, todo está escrito y todo se puede, no hay plazos para realizarte, no hay edad, cada instante es eso, un momento para tejer historias tejer tu historia, lo que no vemos es lo mejor, lo que das es lo que tienes, no cuestiones, vive, abre tu corazón, haz tus propias aventuras mirando dentro de ti, busca tu esencia de existir, no dudes, no cuestiones, simplemente acepta vivir, vivir con pasión, la vida te permite volver a nacer y crecer mil veces, te da la oportunidad de desarrollar todas tus inquietudes, no la bloquees, recuerda que no eres monedita de oro y no tienes ue encajar en todos lados, busca ser congruente entre lo que dices y haces, haces la diferencia entre ser y no ser.

Sé sencillo de corazón y trato, vuelve a creer, a creer en ti y en el poder universal, vive sin tutibear, solo existe el hoy, teje historias que te hagan crecer y acepta las huellas del tiempo en la piel y aprovecha las del espíritu para ser y hacer, acepta vivir, ábrete y crea tus propias aventuras de amor, mientras tu encuentras nuevas aventuras yo voy a inventar mis nuevas aventuras en.