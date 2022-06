Vivir para evaluar

La política no tiene sentido cuando la mayoría pierde el sentido, la política como la vida deben evaluarse por resultados y no por intenciones aunque se viva en un país como el nuestro que raya en país kafkiano, donde la realidad no corresponde con lo que el ciudadano común y corriente vive, tal vez por eso, los ciudadanos podríamos pedir que se abran las puertas del cielo para llenar nuestra vida de una nueva realidad distinta a la actual, realidad donde los vientos soplen con toda clase de abundancia y la verdad florezca, donde los ciudadanos se quejen menos y voten con conciencia ya que ahora aunque los candidatos no debaten, sí anuncian su pertenencia a grupos de reputación muy conocida o claman que los pobres se queden con los bienes de la nación y sean de ellos desapareciendo las fuentes de trabajo, por eso los jóvenes no encuentran sentido ni rumbo en su caminar y desconocen qué futuro les tocará vivir, ignorando si su vida será de libertad para volar como las aves sin perder las aventuras disfrutando cada momento, siendo románticos discretos sin necesidad de explicaciones, pisando fuerte para lograr un futuro sin necesidad de palabrerías.

Usted y yo como personas, podemos regalar todo el amor que hace falta en el mundo, al menos nuestro mundo, mas no podemos cerrar los ojos ante una realidad que desconocemos muchos, realidad kafkiana donde ignoramos si en verdad es real o es una más de las no verdades que se publican diariamente ya que en este país la fatalidad existe y se resiste a pesar de que pareciera que la realidad no cambia a favor de los vientos y cada día se aleja más, así la invoquemos día con día.

Los recuerdos son maravillosas experiencias que pueden cantar o retumbar según el enfoque que les damos en el obscuro mundo que parece salir de una narrativa dantesca, hay que vivir la vida cantando sin llorar buscando el resplandor en las noches a pesar de la obscuridad, vivir riendo y gozando porque las penas duran mientras olvidamos reír, y siempre existirá la sonrisa de un niño o un eclipse lunar o un buen momento que como oasis en el desierto nos recuerda que estamos vivos, que la lluvia llega para limpiar.

No tiene sentido vivir llorando, sí tiene sentido vivir la vida con alegría para quitar las penas por fuertes que sean, vivamos rezando para que el destino llegue pacíficamente y lo inesperado no venga con violencia quitando con él nuestra esperanza de evolucionar positivamente mientras esperamos que los nuestros regresen a casa y no vivan el silencio actual de las desapariciones y violencia en que se vive, aun con todos estos momentos de drama de nada sirve sufrir permanentemente, todo tiene tiempos, reír debe ser permanente, sufrir momentáneo, como desgasta nuestras fuerzas vivir con angustia o miedo esperando que la muerte violenta puede pasar, me duele que la vida misteriosa y humilde de cada persona pueda convertirse en un ¡Hasta No Verte Jesús Mio¡, por eso escribo para educar a la mente a reconocer los sortilegios encerrados en las pláticas que no terminan al decidirme a reconocer que siempre hay que ver para adelante, el atrás no se repite a menos que lo llamemos para rescatar la esperanza de un pueblo que siempre ha reído y sabe que nacimos para ser mejores cada día, con o sin sus gobernantes.

Mira muy dentro de ti, sin cuestionar, sin repelar, la vida es una rueda que va y viene, crée en ti y en que todo está escrito y todo se puede, no hay plazos para realizarte, no hay edad, cada instante es eso, un momento para tejer historias, teje tu historia, lo que das es lo que tienes, deja de cuestionar y abre tu corazón haciendo tus aventuras buscando tu esencia, no dudes, vive con pasión ya que la vida te permite renacer y crecer mil veces, sé congruente y haz la diferencia entre ser y no ser para crear tu universo amando profundamente a tu país, votando conscientemente para evolucionar favorablemente y encontrar nuevas aventuras, y, mientras yo invento las mías espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciéndoles