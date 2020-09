¿Vivimos en el mismo país? No sé si vivimos en el mismo país gobernante y pueblo, sabemos que la felicidad es indispensable y quisiéramos no tener que pedir permiso para ser felices

Cuando escuchamos que el estrés es la exquisitez de la burguesía, me pregunto si quienes somos pueblo y tenemos que tomar una combi o transporte público para ir al trabajo pertenecemos a la burguesía, porque el estrés se inicia desde que salimos de casa ante el temor de ser asaltados o vejados o despojados de nuestra libertad, vivimos estresados nada más de pensar que se nos atraviese alguien a quien poco le importa nuestra felicidad, esa que en el informe nos dijeron que es necesaria aunque nada se obtenga de ella y como la alegría ajena es la dicha del señor podemos viajar tranquilos y sin estrés aunque no seamos burgueses, despreocupados porque este gobierno no será recordado por corrupto y su principal legado será purificar la vida pública de México, como si estuviésemos ante un pastor cristiano predicando los domingos para purificar el alma de sus fieles el presidente se ocupa de nuestra purificación, cosa curiosa en un mandatario cuya prioridad debería ser interesarse en solucionar situaciones de economía, seguridad y salud de sus gobernados; pero, para qué ocuparnos y menos estresarnos no vaya a ser que nos confundan con burgueses, por eso, relax que ya estamos avanzando,¨ aunque aún no se vea luz al final de la crisis económica y de salud pues la realidad que vivimos es diferente a la que el señor vive, tal vez su ocupación es convencernos que en el peor momento contamos con el mejor Gobierno y que a pesar de estas crisis vamos saliendo adelante aunque tengamos a 17 o 20 millones de familias mexicanas que forman la clase media baja sufriendo por falta de medios para lograr que su tiendita o changarro pueda funcionar, preocupados porque los colegios particulares a los que sus hijos asistían están muriendo y con eso la oportunidad de tener un nivel medio de estudios para estos chicos que ahora serán parte de un sistema público de educación rebasado sin capacidad ni recursos para admitirlos, colapsado actualmente por el aumento de alumnos y porque las clases a distancia y por televisión no son accesibles para una gran mayoría, pero no hay apuro porque este gobierno no será recordado por corrupto, sino porque dejará el legado de purificar la vida pública de México y porque ¨No se da prioridad a las grandes empresas y los bancos¨. ya que ¨Por el bien de todos, primero se rescata al pueblo¨ aunque no sepamos si el pueblo son solo los pobres más pobres del país, especialmente de la zona sur del mismo, o si los niños con enfermedades terminales sin medicinas cuyos padres deben ser burgueses por vivir estresados al ver morir cada día a sus hijos por falta de recursos, no pertenecen al mismo pueblo que se registra en los censos nacionales.

Tranquilos podemos estar porque al menos la Cámara de Diputados quedó en manos de muy expertos priistas para enfrentar la crisis política que se avecina ante las elecciones del 2021, no sin enojo del Diputado Fernández Noroña quien clara y duramente nombró ¨pandilla de asesinos¨ a los que conforman el PRI, como esto da para mucho más, me pregunto si vale la pena siquiera mencionarlo, ya que entre buitres, zopilotes y Judas estamos viviendo y entre las ocurrencias ahora resulta que nuestros niños tendrán prohibido comer dulces o refrescos pues afectan su salud, cosa que no contradigo si es en exceso, pero mi amplia experiencia de vida indica que todo lo prohibido atrae, sé que para todo hay un tiempo oportuno para sacar fuerza, energía y ´sabiduría para sobreponernos a las debilidades de nuestros ignorantes amigos o enemigos y México y sus ciudadanos somos capaces de ser mejores si nos unimos solidarizándonos para no ceder espacios que puedan dañarnos como país logrando ser felices para hacer que nuestra vida y la de nuestros descendientes valga la pena vivirla en este país, espero sus comentarios. Gracias

mail: angeldesofia@yahoo.com.mx