¿Verdad o no?

Segura estoy de que existe un Dios y existe Karma, y éstos, nos indican vivir con principios para obrar bien y no buscando bandos para dividir, vivir buscando unir en el amor ya que energía positiva atrae energía positiva y lo mismo sucede con la negativa, hay quien vive escondiéndose tras muchos aparadores queriendo creer que se es lo que jamás se podrá ser, pues lo que somos lo tenemos innato en nosotros y no se compra, se vive en el amor, ése .que los Maestros, llamados Jesús, Buda o … nos enseñaron en su forma de caminar por este mundo, en ocasiones nos ponen velas para mostrarnos el camino y en otras, les pedimos a gritos un reflector para encontrar respuesta a lo que vivimos en ciertos momentos y no entendemos, hasta que de repente, la vida nos detiene, nos sienta de un golpe hablándonos para reencontrarnos con esa fuente universal que nos recuerda que no hay tormenta que no pase ni aguja que se pierda en el pajar cuando tenemos a Dios.

Terminamos la vida dándonos cuenta de que, en ella, lo verdaderamente importante no tiene precio, ni se compra, ni se exhibe en escaparates, nacemos con la verdad y a medida que crecemos y nos contaminamos, las dudas propias y ajenas nos invaden y caminamos hasta la etapa final cargándolas, cuestionándonos ¿qué, es verdad y qué, no? Concluimos que lo realmente importante son nuestros afectos, todo lo demás es efímero, como humanos tendemos a creer lo que queremos creer y escuchar lo que queremos creer; es humano creer a pesar que en muchas ocasiones desconocemos la verdad, queremos creer lo que nos venden en los medios de comunicación o lo que se repite una, cien y ml veces más, desconociendo que una cosa es creencia y otra credibilidad, la credibilidad es algo más que creer, la credibilidad en las personas se forma con base en el trabajo, esfuerzo y principios como la honestidad, el honor y dignidad aunada al esfuerzo, trabajo constante, dedicación y amor; quien logra tener estos atributos podrá ser llamada una persona íntegra, adjetivo que pocos pueden llevar, en esta actualidad, es raro encontrar personas integras, cuando nos topamos con ellas, dudamos que puedan ser honestos e íntegros porque nos acostumbramos a vivir en un mundo bizarro donde valores y principios pareciesen estorbar, tal vez por eso, la prisa por destruir personas tanto como instituciones se ha puesto de moda, se construyen mundos al gusto y acorde a ideas y no verdades de quienes se esconden agrediendo a todos, personas que han vivido situaciones complejas que probablemente vienen de la niñez o adquirido al desarrollarse en su mundo sin conocer mas que odio y venganza.

Si escuchamos el mensaje, aunque no lo comprendamos, encontraremos la respuesta recordando que si hay fe, todo se puede, que quien vive en y con principios al final vencerá, porque la verdad, aunque tarde más de lo que deseamos, siempre sale a flote y te abraza consolando y curando los daños en ese abrazo, nos recuerda que venimos a vivir, no a pelear, no a forzar situaciones ni a saldar deudas pendientes o nuevas, venimos solo a vivir y vivir en calma ayudando y ayudándonos, trabajando como dos, tres, todos, evitando el dolor de nuestra propia creación sabiendo que el dolor de una llaga interior no debe afectar nuestro resultado final, pues nada es eterno y nosotros menos.

Es tiempo de cambiar odio por amor, pelea por entendimiento, trabajar como dos dejando de ser víctimas de nuestra propia creación apagando nuestras llagas interiores, es tiempo de cambiar cada persona que habita este México, cambiar en la mente de todos el odio por amor para comprender que la libertad no tiene propiedad, es tiempo de aprender a escuchar para caminar juntos de la mano hasta el final como hermanos que no deben pelear, pues es tiempo de cambiar, de aprender autodisciplina para con esfuerzo sacar este país en mejores condiciones, si tú estás decidido a cambiar, házmelo saber en angeldesofia@yahoo.com, donde espero tus comentarios. Agradeciéndolos