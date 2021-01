Con el inicio de la campaña de vacunación contra a cepa del SARS CoV-2 al personal de los departamentos médico y de enfermería del sector salud, se abre una puerta de posibilidades para el estado, de empezar a planificar un desarrollo integral con una estrategia diferente, que avanzará conforme se tengan los mejores resultados en la inoculación del biológico Pfizer BionTech, que luego de consumir las primeras dosis, seguramente se multiplicarán inexorablemente a partir de febrero, cuando se extienda al resto de la población.

Como en todo proceso de largo alcance, siempre se empieza por lo más fácil, a dar pasos en firme y a estas alturas la planificación para recibir un segundo embarque va muy adelante, llegará mañana o el martes, porque se pretende imprimirle un ritmo incansable a una de las campañas de vacunación más esperadas en mucho tiempo, pero con lo hecho hasta el día de hoy, tanto en la República Mexicana como en el estado, es suficiente para plantar una semilla de esperanza en el sector más injustamente castigado en el tiempo lleva de vigencia la pandemia sanitaria.

El fondo más humano, aparte de que salvarán cientos de miles de vidas en menos de un mes en el país, el biológico tendrá la virtud de restablecer la existencia de profesionales de la salud que se auto aislaron por mucho tiempo, en hoteles, casas de asistencia, hasta en la antes Residencia Oficial de Los Pinos; llevan meses sin abrazar a sus familias, el temor a contagiarse fue de tales dimensiones que optaron por alejarse, a vivir en soledad, en un sacrificio que ya va a término.

La pandemia que vino de un mercado de pescados y mariscos de Wuhan, en la República Popular China y que en pocos meses invadió al mundo causó un desconcierto que alcanzó para merecer el calificativo de arma biológica en el primer semestre del año 2020, pero que en México, a pesar del dolor y el sufrimiento de casi un millón y medio de contagiados y unas 140 mil defunciones en las estadísticas de este fin de semana, también presentó una faceta diferente, al revalorar el trabajo del Gobierno de la República, por ser México de los primeros países en obtener, escalonadamente, los reactivos suficientes para que se inmunice a más de 120 millones de mexicanos y mexicanas en 15 meses.

El caso de San Luis no fue diferente, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, siempre en el centro de la toma de decisiones en la capital del país como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), preocupado por el natural crecimiento de la pandemia del Covid 19 aquí, --y es natural porque no hay vacuna para prevenirla-, posicionó a la entidad para recibir el inmunizante y para principios de diciembre ya era un hecho, sin saber todavía de una logística que iba a escala de campaña nacional de vacunación.

La concertación se hizo muy a tiempo, de una semana para otra, hay 9 mil 750 personas vacunadas y así se multiplicará en las siguientes, hasta lograr que San Luis Potosí presente un nuevo rostro, quizá mejor que el de marzo del 2020, con expectativas de desarrollo económico muy firmes, con proyectos educativos presenciales muy bien sustentados para empezar a recuperar lo perdido, con los servicios de salud revitalizados y, quizá, hasta con los políticos de todos los partidos ya elegidos, con las cuentas entre las manos, listos para empezar a desgranar su rosario de diabluras, pero todos, con la vida a salvo.

Quizá algunos podamos quedar en el camino, pero muchos, cientos de miles tendrán la satisfacción de disfrutar del trabajo, muy oportuno, de sus autoridades, tanto federal como estatal, que en esta ocasión, cuando vino al país la pandemia sanitaria más letal en siglos, tuvieron la claridad en el pensamiento para mantener protegida a su población, prevenir todos los ángulos para salvar contagios y vidas, blindar las finanzas públicas para comprar sin restricciones en los mercados internacionales los millones de biológicos necesarios, a precios sin límite, para inmunizar a las familias en territorio nacional de manera gratuita.

En un lapso de diez meses, se perdió lo que se tenía que perder en lo económico, educativo, social y recreativo, a cambio, esta vez la vacunación no figura como un negocio privado, como en el 2009, es una prenda más para la solapa de la autoridad federal y estatal que solamente el tiempo reconocerá, no les quepa duda, pero hay un trabajo decente, honesto, que todos tenemos la obligación de hacer, hombres y mujeres, todos los sectores:

No caer en la crítica fácil, en la diatriba, porque vamos por una gran cruzada nacional y estatal, en la que por sus dimensiones, obviamente podría haber algún error, pero lo que nos dará grandeza como pueblo, como sociedad, es la humildad con la que podemos rehacernos para darles una mejor vida a niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, discapacitados y, sobre todo, a quienes hoy están enfermos de este padecimiento mortal y a los que salvaron la vida, pero que quedaron con secuelas permanentes.

Hacia todos ellos debemos de dirigir la bonhomía que recibimos, desde la primera ilusión que hubo por traerle a las potosinas y a los potosinos el inmunizante gratuito, por la buena voluntad de mantener un pueblo sano y a salvo. Es la hora decisiva, no debemos fallar.

CONTRASEÑA

Los personajes políticos más estruendosos y menos efectivos son los primeros en hacer alharaca siempre, en exigir espacios que no se merecen, en contaminar cualquier escenario en el que participan, no reconocen sus derrotas, creen que son indispensables, que sin ellos nada funciona y terminan, casi siempre, asumiendo posturas patéticas para negociar migajas; los líderes políticos pueden seguirles la corriente por intereses, prebendas o dinero y regalarles o venderles las candidaturas que no se merecen, pero la decisión de ponerles un alto y evitar que sigan con estas prácticas, es de los ciudadanos, en las urnas, así que póngase vivo y detecte a estos vividores que abundan por todas partes…por cierto, encaprichado, Xavier Nava quiere estar en la boleta porque cree que si los panistas no lo quisieron como su candidato fue porque así lo operó su tocayo Xavier Azuara, pero en una elección abierta, constitucional, donde participe todo el electorado, confía en que podría ganar. Suena a “calolazo”, como en el 2018…Paloma Rachel Aguilar, la joven potosina que será candidata de MORENA al gobierno del estado ya se dejó ver este fin de semana en San Luis públicamente, otorgando entrevistas para desmentir los señalamientos de nepotismo que publicaron medios de circulaciuón nacional; niega que sus familiares o amigos tengan chamba en el SAT y asumio el discurso obradorista de atacar a los periodistas acusándolos de mentirosos. Por lo menos la actitud morenista si la domina: niega todo y culpa a los demás…HASTA LA PRÓXIMA