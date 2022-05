Una invitación parcial

Ninguna duda cabe puro homenaje al que sabe.

SIN DUDA ALGUNA, algo hay de separación entre la parte laboral y la patronal, por las invitaciones entregadas al personal docente que conforman la plataforma de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no contemplan en su parte medular las siglas del SNTE ni las de las secciones sindicales. Repito, la esencia invitaciónal, o séase la redacción dice: (cabezal) SEGE/SEER (por primera vez unen en un solo acto de invitación a ambas entidades sindicales). Y sigue la redacción: “el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Educación y el Sistema Educativo Estatal Regular tienen el honor de invitar a usted a la Ceremonia Solemne de Homenaje al MAGISTERIO POTOSINO (sic) -2022- Domingo 15 de mayo del presente año, 8.30 hrs. Centro de Convenciones de San Luis Potosí” -se agrega dirección.

NO, LA INVITACIÓN no señala si la “Ceremonia Solemne” incluye desayuno, comida o baile ni tampoco si agregan a los familiares de los homenajeados. Esto último a lo mejor es libre por aquello de que de cajón se estila aunque esté limitado el cupo por aquello del espacio (que por cierto no señala la invitación en qué salón o parte del Centro de Convenciones). En fin, como somos (?) muy dados a la crítica, tómese esto como algunas ligeras observaciones; agreguemos a ello el que anexo a la invitación, especial para el personal de la Sege y del Seer, se adjuntó un “colguije-gafete” llevando este si, en la parte inferior las siglas de la 26 y la 52 como para no dejar. Guardaremos como cada año el afiche invitatorio.

Y COMO DEL magisterio se trató toda la semana y se tratará ésta por aquello de todavía los festejos ya que este día lunes será de asueto por aquello de qué el calendario escolar no marca suspensión por que el festejo cayó en domingo. La Sep federal deja al arbitrio de los estados el prolongar los festejos del Día del Maestro según las instrucciones de Delfina. La entrega de reconocimientos el día de ayer, después de dos años de estar suspendidos contempló lo clásico en cuanto a diplomas, medallas y cheque y claro, el efusivo discurso del que le dije, a nivel nacional, y el de Gallardo que, claro que sin mencionar cifras, si dio la sorpresa de DARLE LO JUSTO AL MAESTRO.

Y RECORDANDO UNA vez más a los hacedores de la ÚNICA HUELGA registrada en la historia del magisterio potosino, la de 1931 cuyas consecuencias fueron el encarcelamiento, el destierro y la servidumbre en Palomas. La declaración en los patios de la cárcel en HUELGA DE HAMBRE reclamando la libertad de “21 compañeros” secuestrados por autoridades gubernamentales (sic). El recuerdo de aquella huelga nos lleva a inscribir de nueva cuenta los nombres de aquellas VALIENTES MAESTRAS que supieron con dignidad defender los derechos laborales: “M. Blanco, Angela de Lara, Consuelo Franco, Ma. Refugio Núñez, Emma Martínez, Antonia Lara, Ma. Eva Juárez, Graciana G. Dávila, Julia Cortés, Eusebia C. Oviedo, María Escandón, Aurora Reinoso, María Francisca, Dolores Reyes Velásquez, Margarita Almazán, Guadalupe Almazán, María Luisa de León”.- 29 de noviembre de 1931. La historia de las 52 registra. (Fuente: cosillas de la historia. Edición 2006).

“126 votos a favor y tres en contra en la XXVIII Legislatura de la H. Cámara de la Unión dieron origen al nacimiento del Día del maestro”. Las medallas de plata (Rafael Ramírez) y la de oro (Maestro Altamirano) se entregan por 28 años cumplidos de servicio (mujeres) y 30 (varones) y por 40 en interrumpidos; esperemos que también el cheque está aún contemplado.

Anexo uno.- Por ahí anda un exguarura gubernamental en función docente en la SEGE.

Anexo dos.- 5 mil 500 pesos parejo buenos Día Maestro.

Anexo tres.- Se nos quedaron notas en cartera. FELICIDADES MAESTROS.