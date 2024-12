Un camino hacia el Padre | Dios prueba al ahora Beato Moisés Lira Serafín

Durante la persecución religiosa Moisés se encontraba inmerso, quien debía de ser instrumento del Espíritu Santo en la dirección espiritual como primer Misionero del Espíritu Santo; el que había de ser fundador de una congregación religiosa femenina, necesitaba primero pasar por el cruce de la prueba para ser purificado, afirmarse en su elección por amor a Dios y en su entrega generosa.

Cuando arreció la persecución Doña Petrita y el P. Sedeño resolvieron irse a Cuba. Narra el padre Moisés:

“Entraron los Americanos a Veracruz y, como en Puebla había carrancistas, Petrita y el padre Sedeño decidieron emprender a Veracruz. Yo me resolví: ‘Me voy de religioso. Me voy con Petrita a Veracruz. Al llegar, me meto en un barco y me voy a buscar un lugar donde haya religiosos’, porque ya no quería más que meterme en una casa religiosa. De Puebla a Veracruz, nos fuimos en un tren, y, llegando a Soledad, a las 8 de la noche, nos bajaron porque de Puebla habían telegrafiado y ahí detuvieron el tren, se subieron unos soldados y gentes. Bajaron a los padres, me bajé yo también. Rodearon los soldados a los Padres, a Petrita y a su tía. Yo hice por meterme también en el cerco de los soldados, pero me dieron un empujón y me sacaron. Les dije: ‘Yo vengo con ellos’, entonces me metieron preso al cuartel con todos ellos.

Yo leía Fabiola para fomentar en mí el valor de dar la vida por la religión. Me dijeron horrores, pero yo no me dejaba, les contestaba. Me amenazaron: ‘Te vamos a encerrar y a... para que sepas’. Y yo todavía dije: ‘No, porque es pecado’.

Petrita me decía: ‘No vayas a decir esto o lo otro’, y yo le decía: ‘No sé decir mentiras, se me conoce’. Me preguntaron mis generales y ¿para qué estudias? ‘Para sacerdote’, contesté. Me pusieron la viborilla porque me preguntaron: ‘¿Por qué los han detenido?’ y les contesté: ‘Por odio a la religión y no por otra cosa, ¡viejos sinvergüenzas!’ Me pusieron también Lorito por lo diestro al contestarles y por mi inocencia.

Nos desvistieron, nos quitaron hasta los zapatos. Hasta el mediodía del día siguiente se les ocurrió darnos de comer … nos llevaron fuera de la ciudad, oscureciendo la noche. Llegamos al campamento de los soldados y nos llevaron a una ladrillera que tenía piso de tierra y ahí nos metieron. El suelo estaba húmedo. Al día siguiente estaba adolorido por la humedad.

Nos cambiaron de lugar y allí pasamos 8 días. Nos llevaron a declarar a Palacio, como presos, uno por uno. Al sexto día (12 de diciembre) nos mandaron a la cárcel. ¡Eso sí que es feo! con los presos. Yo me puse nervioso, ya no tenía esperanzas de librarme de los soldados y estaba pidiéndole a Nuestro Señor para que nos sacara de allí. Le hacía promesas para que nos sacaran.

Un día, a las ocho de la noche tocan en el cuarto y nos dijeron que quedábamos libres, el párroco que era americano hizo gestiones para que nos sacaran”.