Un camino hacia el Padre: « De Regreso a Puebla » Beato Moisés Lira Serafín

Después de que los liberaron de la prisión en Soledad, Veracruz, el padre Moisés narra en sus datos autobiográficos con ocasión de su 25º Aniversario de Ordenación Sacerdotal, en 1947: “Volvimos a Puebla. Nos cortaron el tren en Huamantla y llegamos a Puebla en las Posadas, ya próximo el 25 de diciembre de 1914”, en que sería la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo.

Había sucedido que en Puebla se tuvo noticia de que no habían llegado a Veracruz, menos a Cuba. Los Padres que habían quedado en la Concordia se preocuparon mucho, vieron al Sr. Don Carlos Toussaint que era el que representaba los intereses de la Comunidad, y consiguieron con su ayuda que dieran la libertad a los viajeros y se regresaron, pero sufrieron mucho, a tal grado que cuando el P. Sedeño platicaba de eso, decía: "Fue algo horrible lo que pasamos, que solamente en el infierno se volvería a pasar, porque con decir que los soldados nos custodiaban a cada momento; por todos lados donde íbamos, ahí estaban ellos y con unas palabrotas que no tienen idea." Los soldados eran exigentes y no dejaban absolutamente un sólo instante de custodiarlos y de molestarlos. "El P. Sedeño decía que Moisés les había ayudado bastante, que les había servido de mucho," según atestigua el padre José García Islas, de los padres Filipenses.

Al llegar a Puebla, a Moisés le contrarió ver que cambiaban de casa, pues dice: “Al poquito tiempo de nuestro regreso a Puebla después de la prisión en Soledad, Veracruz, ‘vi desolado que hubo cambio de casa.’

En efecto, en lugar de llegar a la Concordia, se fueron a la calle de Sn. Cayetano No. 8, dato tomado del expediente del padre Moisés Lira en hoja manuscrita del Padre Félix Rougier.

Dice: "vi desolado", no era para menos. El cambio de casa y la circunstancia de que el P. Sedeño se fuera para Analco, con una familia que tenía un mesón, el Mesón del Ángel y nadie supiera donde estaba, sólo dos o tres personas que irían a verlo por lo que se le ofreciera, pero nada más, todo indicaba la falta de seguridad que había y seguían los temores e inquietudes de la persecución.

¿Y el P. Félix y su fundación? El P. Félix se había ido a México el 24 de octubre para hablar con Mons. Ibarra deseoso de realizar la Obra de Dios aún cuando fuera con un sólo novicio, escribe el padre José María Padilla, M.Sp.S., en su libro El P. Félix Rougier.





Efectivamente, aunque el Rector del Seminario, Mons. Enrique Sánchez Paredes, había recibido al P. Félix con los brazos abiertos nombrándolo director espiritual del Seminario de Puebla y profesor de francés de los teólogos y profesores, dándole así oportunidad de tratar a muchos sacerdotes y seminaristas y aunque algunos pretendieron entrar a la Congregación, sólo uno perseveró, escribe el padre Padilla, el primer Misionero del Espíritu Santo el beato Moisés Lira Serafín, Apóstol de la bondad y del Amor al Padre.