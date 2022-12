Un camino hacia Dios | Regalemos lo mejor de nosotros en esta Navidad, amor

Oscar Segura Rodríguez

Vivamos la Navidad con actitud positiva, eso no cuesta, ni nos presiona a correr por los centros comerciales, ni ver nuestros bolsillos vacíos o abultados de dinero y no tener idea que vamos a comprar, porque con el atropello de la mercadotecnia, queremos hacer felices a nuestras familias o seres queridos, y al final habrá un vacío porque solo fue cumplir, el gran regalo está tan cerca de nosotros y no tiene un costo monetario, darnos al prójimo, ser amables, sencillos, cuidarlos, ser humildes y alegres con ellos, darnos en calidad para cada esa persona que amamos.

Llenos de espiritualidad nuestros corazones ofrezcamos nuestras sonrisas y abrazos, las palabras serán muy importantes y es la gran oportunidad que Dios nos da, ese puede ser el mejor regalo. El padre Moisés, nos dice en su mensaje el sentido de la Navidad y los momentos inolvidables que podemos pasar con nuestros seres queridos, asumiendo una actitud sublime: dando caridad hacia al prójimo,

Para mí dice el padre Rafael López, el padre Moisés es el hombre de caridad: Era el hombre que sabía tratar con fineza, porque esa fue una de las delicadezas finas del padre Moisés; con fineza supo tratar a todos, dándoles su lugar y no haciendo distinción de personas. Ésta era una de las grandes cualidades del padre. A todos sabía tratar con sencillez, no con arrogancia ni con actitud del hombre autosuficiente, estas fechas decembrinas nos invitan a hacer no sólo ahora, sino siempre estas formas y hoy es la gran oportunidad de comenzar.

El padre era una persona de amor, puesto que, si amaba a Dios, amaba a todos los hombres por igual. Que en esta llegada del niño Dios, nos motive a seguir el ejemplo del «apóstol de la bondad», el amor que demos, la paz interior y las demostraciones generosas no cuestan, solo es iluminarnos y ofrecer nuestro resplandor, eso lo traemos dentro y la Sagrada Familia nos ayudará a ponerlo en práctica.

El padre Moisés era muy amante de los niños, se sentía entre ellos como si fuera niño. Manifestaba una gran preocupación porque fueran instruidos en la religión y en la liturgia. Aquí hay más ideas de vivir esta Navidad, plenos y dándonos a los demás, sobre todo a nuestros pequeños y adultos mayores, que tengamos la delicadeza y la alegría para dibujar en sus rostros sonrisas, debemos ser empáticos, es la carrera de la vida y en los distintos procesos nos hemos y nos vamos a encontrar.

El padre Moisés Lira Serafín, nos invita en esta Navidad a ser felices y hacer felices a los nuestros, vivamos la Navidad sin rencores, y dejemos atrás las cosas que nos lastiman, a nombre de este que escribe, les deseo una Feliz Navidad y un año 2023 lleno de paz, alegrías y retos, para seguir adelante de la mano de Jesús y del padre Moisés. Abrazo a todos, ¡Muchas felicidades!