Un camino hacia Dios | Que importante tener a Dios para dar a Dios

Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira Serafín Art. 842

Los siguientes textos de su Diario Espiritual nos permiten ver hasta donde es posible, la unión íntima del Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira Serafín con su amado Padre Dios, unión por la atención amorosa, la entrega y la humildad.

«Hoy repetiré: “Heme aquí para hacer tu voluntad”. Te me doy, tuyo - mío. Que importante debe ser, tener a Dios para tener que dar a Dios. Deseo ardientemente a Dios. Ser otro Cristo por la pureza, celo y sacrificio, por todo…»

«Hoy prometí mucha unión con mi amadísimo Padre… pero, no lo hice... para nada sirve uno... Dios mío, esto me hace ver mi impotencia y nulidad... me doy. Tuyo como víctima. La unión no puede darse sin el sufrimiento. La unión de corazones y de voluntades cimentada en el hábito del sacrificio, será siempre la más sólida y como la más inquebrantable.»

El deseo ardiente de la unión con Dios se desbordaba en sus predicaciones de Retiros, Ejercicios y otras pláticas. A las Religiosas de la Cruz de Morelia les decía en un Retiro, se lee en sus crónicas:

« “Es una necesidad que tiene el alma de unirse sólo a Dios”. Quería clavar en el alma el convencimiento de vivir sólo para Cristo, porque si el alma vive así, es feliz. Les dio cuatro puntos que llevan a Dios: 1º el recogimiento, 2º la oración, 3º la atención amorosa, 4º la fidelidad.

A sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, congregación fundada por él, les indicaba:

«Lo único que se le debe pedir a un alma que quiere seguir a Dios más de cerca, que quiere seguirlo por el camino de la perfección, es que sea alma de gran unión con Dios, que viva íntimamente unida a Él, con esa familiaridad e intimidad que da el trato continuo.»

La interioridad del padre Moisés se proyectaba, se transparentaba. El padre Antonio Moreno, Misionero del Espíritu Santo, narra: «El padre Moisés se pasaba mucho tiempo en la oración. Él estaba convencido: “ante todo contemplativo”, como decía nuestro padre Félix. Era un hombre muy unido a Dios.»

