Un camino hacia Dios | Nuestro Señor Jesucristo nos espera con los brazos abiertos

Sin mi nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. «Sin la ayuda de Dios nada podemos hacer de bueno, sobre todo en el orden sobrenatural, si alguna vez hacemos algo bueno es porque Él nos ayuda», así lo asevera el padre Moisés.

En unos ejercicios espirituales que el padre Moisés impartió a sus hijas, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, les enseñaba y muy bien podemos aplicarlo

en este tiempo de cuaresma en que se viven tiempos de retiro y de ejercicios espirituales, decía el padre Moisés: «La gracia de los ejercicios, en general, implica y lleva consigo otras muchas gracias y bendiciones de Dios, gracias de luz, de fuerza, de acercamiento con nuestro Señor, “Que es lo único necesario”, lo demás es secundario.

He tenido para vosotras la pretensión y hasta la ilusión de que “os ganen en todo”, pero no “en la intimidad con Dios”. Yo quisiera que os distinguierais en el campo de la Iglesia por esa particularidad de que seáis “muy de Dios”, que Dios llene nuestra alma y que viváis realmente en espíritu y en verdad de Dios. Para eso tenéis que morir a vosotras mismas, quitar muchas cosas, como en un campo o en un terreno agreste, en estado salvaje, abandonado, hay piedras, espinas, animales venenosos, árboles medio torcidos, etc. así está vuestra alma y, para que Dios reine, necesitamos quitar todos esos estorbos.

En los santos ejercicios es cuando podemos ver primero, para después obrar quitando todo lo que estorbe a la acción de Dios y así trabajar y realizar el ideal que Dios tiene sobre vosotros, llegar a la perfección y como fruto de ella a la “caridad” para con Dios y para con el prójimo, caridad que es el alma de toda virtud.

Jesús os espera con los brazos abiertos, con las manos llenas de gracia para depositarla en vuestros corazones, en vuestras queridas almas tan amadas de su corazón, porque el precio de las almas es su sangre. Imaginaos que Jesús os abre sus brazos y os dice “ven”, y le contestaréis: “Vengo a ti, me entrego de antemano a todo lo que me pidáis, a todo lo que me exijas, aquí estoy” Quita, pon, arranca, hazme como quieras».

El Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira Serafín, apóstol de la bondad, vivió lo que enseñó, se entregó a nuestro Señor y habiéndole dicho «aquí estoy» le permitió hacerlo como Él lo quería, permitamos que Nuestro Señor nos pueda hacer a su gusto. Hoy el padre Moisés está en camino hacia los altares.