Un Camino hacia Dios | Las decepciones lo llevan a confiar más en sólo Dios

Moisés Lira Serafín

Art. 836

La prudencia fue una virtud muy propia del padre Moisés Lira Serafín, especialmente en aquellas cosas que se relacionaban con la atención de las personas que solicitaba su dirección. Para ello acostumbró consultar interiormente a Jesús en todo.

En aras de esta prudencia tenía mucho la sana costumbre de consultar a personas prudentes. De igual forma, desde niño tomó la resolución que ha cumplido siempre, «no hacer una cosa de importancia sin orar, pensar y consultar».

Esta sabia práctica la llevó a fundamentar a los pies de Jesús Sacramentado las decisiones y su control personal en toda circunstancia.

Fue dotado de un verdadero Don de Consejo para orientar adecuadamente a las personas que acudían a Él en búsqueda de palabras de luz, especialmente porque lo buscaban fieles de toda clase social, religiosos y sacerdotes.

Comenta el padre Rafel López, Misionero del Espíritu Santo: comenta: «Si quisiera sintetizar una de las grandes virtudes que a mi juicio, más sobresalieron en el padre Moisés, indiscutiblemente debo de hablar de la prudencia, pero de la prudencia no únicamente humana, cristiana, sino de la prudencia regida bajo los dones del Espíritu Santo, en especial del Don de Consejo, Por esta prudencia bajo del Don de Consejo daba su dirección espiritual.»

Conociendo su temperamento y por humildad, fue para con sus superiores como un libro abierto, sin disimulos, fue enemigo de todo fingimiento y dobles. Adquirió en sumo grado la virtud de la veracidad. Su prudencia lo hacía seguir con docilidad los consejos recibidos. Así hablaba en una de sus cartas al padre Félix:

«Estoy tranquilo y en paz. A cada paso me encuentro con tremendas y saludables decepciones de todo el mundo y esto no me sume en la inactividad o desaliento, sino me hace confiar y buscar sólo a Dios por encima de todo y de todo». Se dejó ver su prudencia en las circunstancias difíciles de su vida, sobre todo.

En la práctica de las obras de caridad, se valía de otras personas cuando le parecía prudente hacerlo. En su predicación se acomodaba a los oyentes, preparaba los Ejercicios y retiros que impartía y por lo mismo su palabra convencía.

Hoy en día que tanta falta hace que seamos sinceros, honestos y veraces, requerimos la intercesión del Padre Moisés Lira Serafín para que practiquemos estas virtudes en favor de nuestra sociedad actual.

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín se encuentra en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo. Encomiéndate a su intercesión y comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com