Un camino hacia Dios | «Jesús desea seamos santos para canonizarse, Moisés Lira Serafín»

El Beato Moisés Lira Serafín, fue muy agradecido toda su vida, en primer lugar con Dios, y con todas las personas que lo rodeaban y de quienes había recibido algún bien espiritual o material, él mismo o sus hijas, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada.

Como hijas del Beato Moisés Lira Serafín, Apóstol de la bondad y del amor al Padre, a 8 días de su beatificación, el corazón todavía inflamado de amor y gozo, no se cansa de agradecer a Dios nuestro Padre, por este maravilloso regalo, un padre y fundador santo. Nuestras primeras hermanas así nos lo trasmitieron, ellas desde siempre así lo consideraron, de manera especial la M. Emilia Massimí Wingert, mcmi, fundamental para poder iniciar el proceso de canonización.

Agradecemos de corazón todo el apoyo incondicional, que desde hace muchos años, y cada 8 días nos ha proporcionado este medio, El Sol de San Luis, para dar a conocer su persona y misión, Dios les bendiga abundantemente. Agradecemos a quienes nos apoyan en la causa de Canonización: al Ing. José Morales; a nuestros colaboradores en la redacción semanal: Miguel Bañuelos Díaz, y Oscar Segura Rodríguez, quien además nos impulsa, apoya y asesora en la difusión, al P. Armando Oliva, q.e.p.d.

La Iglesia con el decreto del Papa Francisco lo ha declarado Beato. El proceso de canonización continúa, se requiere otro milagro obrado por Dios por intercesión del ahora beato Moisés Lira Serafín, para que la Iglesia pueda reconocerlo como santo.

Todos estamos llamados a ser santos, es el mandato de Nuestro Señor «Sed santos como vuestro Padre celestial es santo (Mt 5,48)», la vida del Beato Moisés Lira Serafín, nos muestra que Dios cumple su palabra con quien se deja hacer por él.

Así lo manifiesta nuestro beato, siendo estudiante de teología en Morelia, el 9 de enero de 1921 escribe:

«A mis queridos hermanos del Oasis, Noviciado de Tlalpan: «qué tiempo tan feliz... para hacerse santo, ¡oh! aprovechaos mucho, Jesús os quiere santos y grandes santos. María todo lo hará si os dais a ella. Pedid mucho a Dios por nosotros que somos el blanco de todas las miradas, y de una manera especial de los seminaristas. Se figuran que somos ya unos santos para canonizarse… pero aún no llegamos hasta eso, y sin embargo, debemos llegar, y si no, no corresponderemos a los deseos de Jesús. Dejémonos hacer, entreguémonos, que eso es lo que pide Dios de nosotros, y Él se encargará de lo demás».

Agradecemos a Dios la vida y misión del Beato Moisés Lira Serafín, regalo de Dios para la Iglesia y el mundo. La celebración eucarística para dar gracias por la beatificación del Apóstol de la bondad, en San Luis Potosí se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre del año en curso, en la Catedral de la Expectación, S.L.P. a las 12:00 hrs., preside Mons. Jorge Alberto Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí. ¡Los esperamos!