Un camino hacia Dios | «Dios quiere que participemos de su vida y seamos bienaventurados en el cielo»

De los ejercicios espirituales impartidos en 1948, por el padre Moisés Lira Serafín, nos damos cuenta como percibía a Dios Trino y Uno y su convicción de ser llamados a vivir en Dios:

«El Padre engendra al Verbo y el Padre y el Verbo espiran al Espíritu Santo y el Espíritu Santo une al Padre y al Hijo y tenemos un solo Dios.

Ésta es la vida de Dios allá en su interior, esto es lo que hace Dios. Yo me figuro como un torrente de vida, como una corriente impetuosa, como una corriente grandísima de vida de una Persona o la Otra. Y así, Dios es feliz y no está solo.

De este torrente de vida que va del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo, de ese torrente de vida debíamos nosotros tomar parte por una grandísima misericordia de Dios; por su bondad fuimos creados para tomar parte de esta vida divina, de esa familia divina y ser bienaventurados en el cielo. Por una consideración especial de Dios somos llamados a ir a saciar con Él nuestra sed de vida, nuestra hambre de felicidad, porque somos llamados a conocer y amar a Dios sobre todas las cosas, como Él se conoce y se ama.

Esta es la vida de Dios. Ved qué feliz es Dios, qué completo es Dios, qué vida tan activa lleva Dios y a la vez tan tranquila, encantadora; solo y al mismo tiempo acompañado del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Allá iremos, esperamos en la misericordia de Dios.

Pero, ved la bondad de Dios. ¿Por qué no se quedó solo si se basta a sí mismo? ¿Qué necesidad tiene de las criaturas y de nosotros? Él, por pura bondad quiso salir de ese círculo de los Tres, no quiso conformarse con tener al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, si no que quiso tener criaturas que fueran a tomar parte de su felicidad y por eso vino la creación y la nuestra, y también vino el habernos elevado al orden sobrenatural dándonos capacidad para hacer lo que El hace eternamente: conocer y amar. Nos dio a nosotros también la capacidad de tener esa actividad que nos concedió por su pura misericordia para que seamos felices. ¿Para qué nos creó? ¿Para estar en el mundo? No, para afocarnos a Él en esta vida y después verlo, conocerlo y gozarlo. Ese es el fin de todos nosotros y el gozo está en verlo y amarlo. Los bienaventurados no hacen otra cosa: conocen a Dios, lo aman y en ello está su felicidad.

¡Qué privilegio de Dios para nosotros! ¡Realmente Dios es infinitamente bueno, bondadosísimo y lleno de misericordia! ¡Cómo quiso y quiere que participemos de su misma vida!» Hoy el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, goza de la presencia de Dios, lo proponemos como modelo e intercesor, encomiéndate a su intercesión y si Dios quiere, pronto pueda la Iglesia declarar beato al Primer Misionero del Espíritu Santo y Fundador de las Misioneras de la caridad de María Inmaculada. Comunica gracias y favores a: secretariageneralmcmi@gmail.com